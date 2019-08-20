ملتقى عالمي في أبوظبي يستعرض أحدث المشاريع العلمية الشهر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الملتقى العلمي العالمي 2019، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

يشارك في الملتقى 1500 من البراعم والشباب الذين يمثلون 58 دولة، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و25 عاماً، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمعلمين والتربويين والمبدعين ضمن أكبر معرض عالمي غير تنافسي، يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم كافة.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز: «إن الملتقى العلمي العالمي 2019 يعد من أكبر المحافل العالمية العلمية المتخصصة، حيث يتضمن حلقات نقاشية موسعة، ويوفر فرصاً للتواصل بين العلماء الطموحين من جميع أنحاء العالم الذين يمكنهم عرض ومقارنة ومناقشة المشاريع العلمية التي ابتكرها وصممها شباب ومبدعو العالم ضمن 13 فئة مختلفة هي الأحياء، والعلوم السلوكية والاجتماعية، والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الأرض، والطاقة والنقل، والهندسة، والتحليلات والإدارة البيئية، والتكنولوجيا الكهربائية والميكانيكية، والعلوم الرياضية، والطب والصحة، والفيزياء وعلم الفلك والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية».

وتابع الشامسي: «إن الملتقى العلمي العالمي 2019، يقدم فرصاً استثنائية لتعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات بين الشباب والمؤسسات العملية والمعلمين من خلال التباحث وتبادل وجهات النظر، كما ستوجد مشاريع فنية واجتماعية من خلال ورش العمل المختلفة ورحلات ثقافية وندوات وأنشطة ستكون كلها جزءاً من برنامج المشاركين في المنتدى». لافتاً إلى أن «أبوظبي التقني» ينظم الملتقى بالتعاون مع ملسيت «المنظمة الدولية للأنشطة الترفيهية في مجالَي العلوم والتكنولوجيا، وهي منظمة دولية غير ربحية ملتزمة بالنهوض بتعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون والرياضيات والمعرفة العلمية للشباب، من خلال المعارض والمؤتمرات العلمية.

وحول أهمية هذا الملتقى، قال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «نحن سعداء بتوفير منصة للعقول الشابة من حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للتعاون وتبادل الأفكار هنا في أبوظبي». مضيفاً «إننا ملتزمون برؤية الدولة للنهوض بالابتكار العلمي والتعليم عبر القطاعات الرئيسة ورعاية مواهب الشباب لإحداث تغيير إيجابي، وتقديم حلول لتحديات العصر الحديث».

من جهته، قال روبرتو هيدالغو، رئيس المنظمة الدولية للأنشطة الترفيهية في مجالَي العلوم والتكنولوجيا: «نحن سعداء بالعمل مع (أبوظبي التقني) لتنظيم الملتقى العلمي العالمي أبوظبي 2019 في أكبر تجمع للمواهب العلمية الناشئة». مؤكداً أن المشاركة تسهم في التطوير الشخصي والتقني للعلماء اليافعين من جميع أنحاء العالم، ويخلق مساحات ديناميكية، ليتمكن الطلاب والمعلمون من استكشاف الأفكار الجديدة، وإرضاء شغفهم بحل المشكلات والابتكار.