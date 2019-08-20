إزالة 2807 مشوهات للمظهر العام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أزال قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أكثر من 2807 من مشوهات المظهر العام عبر برنامج التفتيش المتنقل وبرنامج إدارة علاقات المتعاملين وبتكلفة إجمالية بلغت (6,763,488) درهماً، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2019 .

وتأتي هذه المشاريع من منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام للمدينة وإزالة كافة أشكال المشوهات، وحماية أصول البنية التحتية والمرافق الخدمية من عوامل التقادم، ومتابعتها باستمرار من خلال تطبيق خطط الصيانة على مدار العام بهدف رفع كفاءتها وجاهزيتها، وبالوقت ذاته المحافظة على مظهرها الجمالي العام. وأضاف المركز أن أعمال إصلاح وتصحيح المشوهات وإزالتها شملت شارع البطين، وشارع خليفة بن مبارك، وما حولهما، وشارع سلطان بن زايد الأول وما حوله، وشارع الكرامة وما حوله، وشارع راشد بن سعيد وما حوله، بالإضافة إلى العديد من المناطق المتفرقة في أبوظبي.

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