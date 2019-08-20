الشيخة فاطمة رائدة العمل النسائي والإنساني داخل وخارج الإمارات

أبوظبي (وام)

قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دعماً كبيراً للمرأة أينما كانت، ومن خلال المشاريع والمبادرات الإنسانية الطموحة التي قادتها على الصعد كافة، ما جعل سموها رائدة العمل النسائي والإنساني بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استطاعت تبني المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الحياة، ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمتأثرين من الكوارث والنزاعات والحروب.

وقالت إن سموها لها اليد الطولى في تقديم العون الإنساني لكل محتاج من النساء والأطفال وكبار السن الذين تأثروا بالكوارث الطبيعية أو الحروب. مشيرة إلى أن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع كان العنوان الرئيس لهذا العمل الإنساني الذي وصل إلى المحتاجين في العشرات من الدول الأفريقية والآسيوية.

وأضافت أن احتفال العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني يعد مناسبة للإشادة بالمرأة التي باتت تعمل في هذا المجال الإنساني، وتقدم العون للمحتاجين. وقالت إن الاتحاد النسائي العام، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتولى مبادرات عدة في هذا المجال، مثل مبادرة «ارتواء» التي يتم من خلالها سنوياً توزيع المياه المبردة والعصائر على العمال الذين يعملون في أجواء الصيف الحارة وتحت أشعة الشمس، وقد أعطت هذه المبادرة السنوية، وهي مستمرة حتى الآن، نتائج طيبة على صعيد المستفيدين منها.

وأكدت أن مساعدة الشعوب المحتاجة تعد أولوية لدى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتمثل التزاماً ثابتاً لا يتأثر بأي معايير، وإنما تنطلق من مقاصد إنسانية وأخلاقية أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتة إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الشعوب العربية، وأن هناك حرصاً دائماً على دعم هذه الشعوب، والمساعدة في التخفيف من معاناتها.

وشددت على اهتمام الدولة بتعزيز جهودها الإنسانية حول العالم، والمضي قدماً في النهج ذاته الذي رسمته قيادتنا الرشيدة في صون الكرامة الإنسانية، وتقديم كل عون لكل محتاج أينما كان.

وأشارت إلى أن إنجازات سمو «أم الإمارات» عديدة في مجال تمكين المرأة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، وإطلاق المبادرات والحملات الإنسانية التي طالت عشرات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن الذين أصيبوا في الحروب والكوارث الإنسانية، وتشردوا وأصابهم الجوع والأعياء والمرض. وقالت: «لقد ترسخت قناعة سموها بهذا الموقف الداعم للمرأة من خلال مرافقتها مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وقف إلى جانب المرأة واعتبرها الشقيقة التي لا غنى عنها للرجل، تقف إلى جانبه في البيت، وفي العمل، وفي كل مكان يوجد فيه لتعينه على بناء الأسرة والمجتمع والدولة».