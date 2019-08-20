الامارات | 50 ألف طلب مكافحة للآفات الناقلة للأمراض في أبوظبي العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف طلب مكافحة للآفات الناقلة للأمراض في أبوظبي العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات صادرة عن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، انخفاضاً في نسب الإصابة ببعوض الأنوفليس الناقل لمرض الملاريا من 0.4% عام 2016، إلى 0.04% عام 2018، فيما انخفضت نسب الإصابة بالذباب الناقل للأمراض خلال الفترة نفسها من 3.7% إلى 1.6%، ونسب الإصابة بالبعوض الناقل للأمراض من 3.0% إلى 1%، فيما أشار المركز إلى أن طلبات مكافحة الآفات الناقلة للأمراض خلال 2018، بلغت نحو 50 ألف طلب، وشملت 14 ألفاً و424 طلب مكافحة آفة الصرصور الأميركي، و23 ألفاً و628 طلب قوارض، و6022 طلب مكافحة الذباب، و5000 طلب مكافحة بعوض.

وذكر المركز في تقريره السنوي لعام 2018، أن مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة تتم من خلال منظومة متكاملة تضم 1267 فني مكافحة مدرباً على أعلى مستوى، و567 مركبة مجهزة، بالإضافة إلى 1251 معدة خاصة بالمكافحة.

وأكد مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير» المهندس محمد المرزوقي، استخدام «تدوير» لأفضل أنواع المبيدات والتكنولوجيات الأحدث المصنعة عالمياً، سواء من معدات أو مواد المكافحة الآمنة بيئياً أو الخبرات وهو ما وضع إمارة أبوظبي ضمن التصنيف (أ) من قبل المنظمة الدولية لإدارة الآفات لنجاح الإمارة في تحقيق الصحة العامة والأمن الصحي، وتطبيق أحدث ما توصلت له التكنولوجيا على مستوى العالم من المبيدات والمعدات والمرشات.

وأوضح أن نظام الإدارة المتكاملة لمكافحة البعوض يشمل مراحل عدة تبدأ بعمليات المسح والرصد لجميع مواقع توالد البعوض المحتملة، ويتم ذلك من خلال الرصد الحشري للبعوض الطائر من خلال محطات الرصد المخصصة، وصولاً إلى مرحلة المكافحة لبؤر الإصابة وأماكن تواجد البعوض، حيث يستخدم «تدوير» أحدث الوسائل المتبعة عالمياً مثل استخدام مبيدات بيولوجية بتركيبات متطورة ذات فعالية عالية طويلة الأمد وذات تأثير آمن وسليم على البيئة، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي يتخذها المركز في مجال مكافحة البعوض مثل رش قنوات صرف المياه بالمبيدات الحشرية، وتتم هذه العمليات بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الإمارة.

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وأفاد بأن فترة الشتاء هي أكثر مواسم تكاثر البعوض، فيما تقل خلال فترة الصيف أعداد طلبات الخدمة ونسبة الإصابة بالبعوض بصورة كبيرة، وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وحرص «تدوير» على استخدام أحدث آليات ووسائل الرش من أجل ضمان مستقبل صحي ومستدام لإمارة أبوظبي.

ودعا المرزوقي السكان إلى الإبلاغ عن تجمعات المياه الراكدة المؤدية الى نشر الآفات الصحية والبعوض، وذلك بالاتصال على الرقم 800555، مشدداً على ضرورة المحافظة على النظافة العامة وعدم رمي النفايات في الأماكن العامة والمهجورة منعاً لتكاثر البعوض وغيرها من الحشرات الضارة.

جدير بالذكر أن «تدوير» يدير 430 مصيدة لضبط البعوض موزعة في مناطق مختلفة من الإمارة، فيما يعتزم إضافة ما يزيد على 440 مصيدة ذكية إضافية للبعوض في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، حيث تتميز هذه المصايد بأن لديها أجهزة استشعار أكثر دقة عند دخول البعوض تصل إلى 98.5%.

