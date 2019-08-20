الامارات | «ويتيكس 2019» يستعرض الحلول والتقنيات الخضراء

شكرا لقرائتكم خبر عن «ويتيكس 2019» يستعرض الحلول والتقنيات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019)، الذي يُقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، بات منصة رائدة لاستعراض الحلول والتقنيات الخضراء، حيث يلتقي خلال فترة انعقاده الخبراء والمهتمون وممثلو الحكومات والشركات، لاستعراض ومناقشة تطورات هذه الحلول المهمة، والاستفادة منها.

وتنظم الدورة الــ21 من معرض «ويتيكس 2019» تحت مظلة الأسبوع الأخضر في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية.

ويوفّر المعرض منصة فريدة للأعمال لمزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار من الدوائر الحكومية والمستهلكين وشركاء الأعمال المهتمين من القطاعين العام والخاص، حيث يتنامى يوماً بعد يوم الاهتمام العالمي بالحلول والتقنيات الخضراء التي تدعم البيئة المستدامة، والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية على الصحة والبيئة والتنمية.