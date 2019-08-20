الامارات | شرطة دبي تضبط 684 كيلوغراماً من المخدرات خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 684 كيلوغراماً من المخدرات خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت شرطة دبي ارتفاعاً لافتاً في ضبطيات المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 684 كيلوغراماً من المخدرات والعقاقير، مقارنة بـ501 كيلوغرام في عام 2018 بالكامل، و340 كيلوغراماً في 2017 بالكامل.

وأفادت السجلات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال اجتماع تقييم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول، بأن المخدرات المضبوطة تنوّعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العقيد خالد بن مويزة، إن الإدارة نفذت عمليات نوعية مهمة خلال العام الجاري أسقطت خلالها عصابات دولية، وأسفرت عملية واحدة حملت اسم «ستوكر» عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الدولة، بلغ حجمها 365 كيلوغراماً من الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية بلغت 278 مليون درهم.

وعلى صعيد المكافحة الدولية، أفاد بن مويزة بأن القيادة العامة لشرطة دبي زودت دولاً مختلفة بـ82 معلومة مهمة خلال النصف الأول، ما أسهم في القبض على 23 متهماً، وضبط 330 كيلوغراماً من المخدرات، فيما أسهمت دولياً خلال العام الماضي في توفير 158 معلومة كان لها دور في إلقاء القبض على 158 متهماً وضبط 1526 كيلوغراماً من المخدرات، مقارنة بـ199 معلومة ساعدت في إلقاء القبض على 230 متهماً وضبط 4251 كيلوغراماً من المخدرات عام 2017.

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وحجبت الإدارة العامة 20 موقعاً إلكترونياً يروّج للمخدرات خلال النصف الأول، كما حجبت 44 موقعاً إلكترونياً يروّج للمخدرات في 2018 مقارنة بإغلاق وحجب 59 موقعاً عام 2017.

وحرص القائد العام لشرطة دبي على تقييم جهود مركز حماية في ظل الدور المهم المنوط به في تعزيز الشراكة مع الجامعات والمدارس، والتواصل مع الأسر، ورصد تنظيم المركز فعالية خلال إجازة الربيع شارك فيها 195 طالباً من مختلف المدارس في دبي ينتمون إلى 20 جنسية تدربوا على الرياضة، وركوب الخيل والرعاية الصحة وغيرها من الأنشطة المختلفة.

كما نظم المركز ملتقى حماية الدولي الـ14 بمشاركة 1200 شخص، ناقش خلاله 14 ورقة عمل وعقد ست ورش عمل، كما عقد دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة المخدرات بمشاركة 177 منتسباً، بالإضافة إلى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي اشتمل على 15 فعالية استفاد منها 64 ألفاً و440 مستفيداً من 34 جنسية.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات احتوت 233 شاباً من متعاطي المخدرات على مدار السنوات الثلاث الماضية، ووفرت لهم العلاج والتأهيل دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

ودرس برنامج الفحص الدوري الذي توفره الإدارة 618 حالة لمدمنين خلال السنوات الثلاث الماضية، ووفر الرعاية اللاحقة لـ378 شخصاً.