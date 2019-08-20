الامارات | بلدية الشارقة تخالف 673 صالون حلاقة في 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تخالف 673 صالون حلاقة في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 673 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائياً ورجالياً، وذلك خلال زيارات تفتيشية ميدانية دورية ومُفاجئة لمفتشي ومفتشات قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات 5718 زيارة، منها 2507 زيارات استهدفت صالونات ومراكز تجميل نسائية و3211 زيارة لصالونات حلاقة رجالية.

وأكدت البلدية حرصها على متابعة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية المكثفة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة، وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، حيث يتم تقييم الصالونات والمراكز خلال تلك الزيارات استناداً إلى معايير محدّدة شاملة تُغطي العاملين والموقع والأدوات والتجهيزات ومواد التجميل والعناية الشخصية، وفي حال ضبط أي مُخالفة تؤكّد عدم تقيّد الصالون أو المركز بالمتطلبات والاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً على لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مع الحرص على إلزام إدارة الصالون أو المركز باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وبما يضمن عدم تكرار المخالفة.

وأكدت مدير إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة الدكتورة أمل الشامسي، أن مفتشي ومفتشات قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة يقومون بتنظيم زيارات تفتيش ميدانية دورية ومُفاجئة لصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل في مدينة الشارقة، موضحة أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات تلك المُتعلّقة بالنظافة العامة ونظافة الأدوات والمعدات وعدم توفير أو تجديد بطاقات الصحة المهنية للعاملين، كما تمت المخالفة على عدم التزام العاملين بارتداء الزي الموحد ووجود بعض المنتجات منتهية الصلاحية.