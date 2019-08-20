الامارات | شرطة أبوظبي تكافح حوادث الدهس في المنازل بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكافح حوادث الدهس في المنازل بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي فيديو توعية للطريقة الآمنة لقائدي المركبات، لتجنب وقوع حوادث دهس عند ركن سياراتهم في داخل المنازل، مؤكدة ضرورة الانتباه والقيادة الآمنة، وأخذ الحيطة والحذر عند التحرك بالسيارة من المواقف الداخلية للمنزل، للخروج أو في حالة الدخول.

وأوضحت أن الطريقة الآمنة عند الدخول للمنزل، تبدأ بالرجوع إلى الخلف بهدوء إلى الموقف الداخلي، حتى يستطيع السائق رؤية الأطفال عند خروجه من المنزل من جهة الأمام بشكل مباشر، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة أسرية على الأطفال أثناء وجودهم في مواقف المركبات والساحات الداخلية للمنزل.

وحثّت الأفراد على ضرورة استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف، واستشعارات التوقف (الحساسات)، وقيادة المركبة ببطء في المواقف الداخلية للمنازل، والنظر عبر المرايا الجانبية والخلفية، والتأكد من المنطقة المحيطة بالمركبة، وفتح النوافذ الجانبية من أجل رؤية أوضح وقدرة أكبر على سماع أي صوت للأطفال.

ونصحت شرطة أبوظبي الآباء بالانتباه إلى القواعد البسيطة لقيادة المركبة، خصوصاً عند ركنها داخل المنازل، ومن ذلك انشغالهم بالهاتف، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو الرد على المكالمات، أو إرسال رسائل نصية أثناء ركن السيارة، ما يقلل درجة التركيز، وبالتالي التسبب في حادث اصطدام أو دهس. ودعت إلى ضرورة تعويد الأطفال عدم اللعب واللهو في فناء المنزل، خصوصاً مواقف السيارات، ونقل الألعاب إلى مكان آمن بعيداً عن مواقف السيارات، لوقايتهم وحمايتهم من التعرض لحوادث الدهس. وأكدت استمرار التوعية من مخاطر حوادث الدهس، بالتركيز على الجانب التوعوي لحماية الأطفال، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات المتخصصة، أو عبر عقد محاضرات لربات البيوت وللسائقين، وغيرها من الأنشطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.