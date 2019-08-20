الامارات | شرطة الشارقة تنقذ طفلاً تركه أهله داخل سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنقذ طفلاً تركه أهله داخل سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مركز الشرطة المتحرك، العامل ضمن مبادرة «الحي الآمن»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بمنطقة النهدة، مساء أول من أمس، بلاغاً يفيد بوجود طفل صغير معرض للخطر داخل مركبة خاصة مغلقة الأبواب بمنطقة النهدة، وتوجهت على الفور إحدى دوريات الاختصاص العاملة ضمن وحدات المركز إلى موقع وجود الطفل، وتمكنت من إخراجه من المركبة وإنقاذ حياته، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الأكسجين داخل المركبة المتوقفة.

وتبين أن الطفل يحمل جنسية دولة آسيوية، وترك من جانب أهله محصوراً داخل السيارة عند مغادرتهم، دون أن ينتبهوا إلى وجوده بداخلها، ولم يكن الطفل قادراً على فتح أبواب المركبة أو فتح الزجاج للحصول على الهواء، ونظراً لخطورة الموقف وحالة الضيق التي كان عليها الطفل، مع عدم توافر معلومات فورية عن موقع سكن ذويه، سارع رجال الدورية وعملوا باحترافية عالية من أجل إخراج الطفل من داخل المركبة.

ونجح رجال الإنقاذ في إخراج الطفل من المركبة وهو بحالة صحية جيدة، ثم قاموا بعد ذلك بالتواصل مع ولي أمر الطفل، وتحويله إلى مركز الشرطة المتحرك لاستكمال الإجراءات معه.

وأهابت شرطة الشارقة بالأفراد بضرورة الانتباه والتأكد من عدم ترك أو نسيان أطفالهم داخل المركبات عند إيقافها ومغادرتهم لها، لضمان عدم تعرضهم لحالات اختناق بداخلها، والتي تفضي إلى الموت في معظم الأحيان، خصوصاً في فصل الصيف.