الامارات | بلدية دبي تتيح للمتعاملين معرفة مخالفات أراضيهم إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تتيح للمتعاملين معرفة مخالفات أراضيهم إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت بلدية دبي تحديثاً على تطبيق «خريطتي»، يسمح للمتعامل بمعرفة المخالفات المتعلقة بالأرض الخاصة به عبر التطبيق، الذي يشكل نظاماً إلكترونياً يبسط إجراءات تجديد الخرائط، ويتيح لأصحاب الأراضي الحصول على الخريطة الموقعية. وأفادت البلدية في تعميم نشرته على صفحتها أخيراً على موقعي «إنستغرام» و«تويتر»، بأن التحديث الجديد للتطبيق يوفّر معرفة الأرض بالصور الجوية، وتخطيط المنطقة والمناطق المجاورة، والحصول على النظام التخطيطي المسموح للأرض، ومعرفة المخالفات إن وجدت، والأنشطة التجارية المسموح بها على الأرض.

وأشارت البلدية إلى أن كل ما على المتعامل هو أن يقوم بإدخال رقم الأرض أو رقم «مكاني»، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.

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وكانت البلدية وفّرت تطبيق «خريطتي»، لإصدار وتجديد الخرائط، الذي يتيح لحائزي الأراضي الحصول على الخريطة الموقعية (وثيقة معتمدة إلكترونياً)، ويمكن استخدامه من الفئات كافة سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية.

وذكرت البلدية أن التطبيق يقلل عدد المرفقات المطلوبة لإصدار وتجديد الخرائط بنسبة 80%، وهو يتيح لمواطني الدولة والمقيمين والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومطوري العقار، واستشاري البناء الحصول على الخريطة التخطيطية لقطعة الأرض، التي تتضمن العديد من المعالم والمعلومات الرقمية عن قطعة الأرض أهمها الحدود المعتمدة لقطعة الأرض، ونوع حيازة الأرض، واسم مالك الأرض بالحيازة، والتشريعات التخطيطية المعتمدة لقطعة الأرض، كاستعمال الأرض، وعدد الطوابق المصرح بها، والارتداد، وعدد مواقف السيارات، والمساحة المعتمدة لقطعة الأرض، والموقع العام، وأبعاد قطعة الأرض، وغيرها.

ويتوافر التطبيق على هواتف «أندوريد» و«آي أو إس»، وأسهم في الحد من عدد مراجعي مراكز البلدية، بعدما أصبح بإمكان المتعامل الحصول على خدمة إصدار أو تجديد خريطة الأرض وهو في منزله.