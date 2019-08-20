الامارات | «كلمة السر» تكشف جريمة عامل نظافة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمة السر» تكشف جريمة عامل نظافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية عامل نظافة آسيوي متهم بسرقة هاتف ذكي يعود لخليجي نسيه في مركز تجاري، وأعترف المتهم بالاحتفاظ بالهاتف لكنه فشل في معرفة «كلمة السر» لاستخدامه، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف جريمته.

وقال المجني عليه أنه نسي هاتفه بينما كان يتسوق مع أسرته في مركز تجاري ولم يشعر بأنه فقده إلا بعد ساعات من مغادرة المركز، مشيراً إلى أنه قدم بلاغ في الشرطة يفيد عن فقدان هاتفه خصوصاً بعد أن عاد إلى مكتب الأمن في المركز وتأكد من عدم وجوده.

وحين واجهت الهيئة القضائية المتهم بالتهمة الموجهة له، لم ينكر أنه احتفظ بالهاتف عنده ولم يخبر رجل الأمن في المركز بعثوره عليه أثناء تنظيف الأرضيات وطاولات الطعام، وقال إنه لم يتمكن من استعماله والاستفادة منه إذ كان الهاتف محمي بكلمة مرور سرية لم يتمكن من تخمينها ما جعله يتجه إلى أقرب محل هواتف لفك كلمة المرور ما أدخل الشك في نفس الموظف الذي يعمل في المحل واتصل بالشرطة من أجل تسليم عامل النظافة للعدالة.

وأجلت الهيئة القضائية الحكم لحين الانتهاء من الجلسات.