الامارات | محاكمة 3 أشخاص بتهمة الثأر من آسيوي بـ «العصي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 أشخاص بتهمة الثأر من آسيوي بـ «العصي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية ثلاثة أشخاص أفارقة، متهمين بالثأر من شخص آسيوي بالاعتداء عليه بالعصي حتى سقط على الأرض وسرقته بالإكراه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقدم المتهمون الثلاثة على ضرب المجني عليه خلال وجوده بمفرده في إحدى المناطق بإمارة الشارقة، وذلك ثأراً لشقيق أحد المتهمين الذي ادعى بأن المجني عليه ضرب أخاه في البداية، حيث ذهب المتهمون الثلاثة إلى مكان وجود الشاكي وضربوه بالعصي حتى أغمي عليه، وبعدها تمكنوا من سرقته وهربوا، وتمكنت الفرق الأمنية من ضبطهم في وقت قياسي والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وواجهت المحكمة المتهمين الثلاثة، بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروا واقعة السرقة، واعترفوا بالاعتداء بالضرب بالأيدي، دون استخدام الأسلحة في اعتدائهم على المجني عليه، لافتين إلى أن تصرفهم كان نتيجة اعتداء المجني عليه على شقيق أحدهم وسرقته، ما دفعهم إلى الأخذ بالثأر. وأكدوا أن المجني عليه لم يكن بمفرده، بل كان وسط ستة أشخاص فروا من موقع الاشتباك بمجرد وصولهم، وبعدها وقعت مشاجرة بين الطرفين وتم الاشتباك بالأيدي مع المجني عليه وحيداً.

بدورها طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 10 من سبتمبر المقبل للاستماع إلى أقوال المجني عليه والشهود.