قرقاش: الأولوية للتصدي للانقلاب الحوثي

أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأولوية في اليمن هي للتصدي للانقلاب الحوثي.
وكتب معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، يقول "الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها".
وأضاف "يبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعاً، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".
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