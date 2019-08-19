أمانات القابضة تحافظ على أدائها القوي مسجلةً نمواً بنسبة 26% في صافي أرباح الربع الثاني 2019

أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات)، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2019.

سجلت أمانات صافي أرباح قدره 35.1 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني 2019، بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. كما بلغ إجمالي إيرادات أمانات 63.8 مليون درهم إماراتي بزيادة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

كذلك حقق الدخل من الشركات الحليفة والتابعة لدى "أمانات "نمواً ملفتاً بعد أن سجل زيادة بنسبة 121% على أساس سنوي ليصل إلى 54.5 مليون درهم إماراتي. وارتفعت حصة الدخل من الشركات الحليفة والتابعة من إجمالي إيرادات الشركة للربع الثاني 2019 إلى نسبة 85% (مقارنةً بـ 49% خلال نفس الفترة من العام 2018) وذلك بعد احتساب الدخل المتأتي من إيرادات الإيجار العائدة إلى أرض و مباني (أصول) مدرسة

"نورث لندن كوليجييت" في دبي، والتي استحوذت عليها "امانات" بالكامل في يونيو من العام 2018. وتعكس هذه المساهمة الإيجابية للإيرادات المتأتية عن الاستثمار في البنية العقارية المتخصصة، نجاح أمانات في تنويع قاعدة أصولها وتوفير مصادر إضافية وثابتة للدخل بما يتوافق مع التزام الشركة بخلق قيمة مضافة في شركاتها وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

بلغ حجم فائض السيولة النقدية لدى أمانات مع نهاية الربع الثاني 2019 ما مجموعه 537 مليون درهم إماراتي، ونتيجة الاستخدام الكفوء والفعال لفائض السيولة النقدية هذا بلغ العائد على الفائض نسبة 3.34% خلال الربع الثاني 2019 مقارنةً بـ 3.29% لنفس الفترة من العام 2018.

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وتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات":"تشكل متانة الأداء التشغيلي والمالي لأمانات دليلاً قاطعاً على صحة استراتيجيتنا الاستثمارية والتي أثبتت فعاليتها واستدامتها. وفي ظل سعينا لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع، تحتل أمانات مكانة استراتيجية مرموقة تتيح لها مواصلة تقديم نتائج قوية. ينصب تركيزنا على خلق قيمة مضافة في محفظتنا الحالية من الشركات الرائدة عبر التعاون عن كثب مع شركائنا لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو وتعزيز ربحيتهم. ونحن نسير على المسار الصحيح لتحقيق تطلعات أمانات في أن تكون الخيار الأمثل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتنا للمثابرة على خلق قيمة طويلة الأجل وعوائد مستدامة".

بدوره قال تريستان دي بويوسون الرئيس التنفيذي لشركة "أمانات": "نجد أنفسنا اليوم في وضع أقوى لتوليد المزيد من الإيرادات ووضع أسس صلبة للنمو المستدام، مع مثابرتنا خلال النصف الأول من العام الحالي على تسجل المزيد من النمو وتنمية أرباحنا. كذلك نواصل تقييم الفرص المتوافرة لزيادة استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء مباشرة أو عبر محفظتنا من الشركات التابعة والحليفة. ونؤكد التزامنا باستراتيجيتنا الاستثمارية النشطة ونهجنا التعاوني



الذي يستهدف تحسين الأداء ودعم الخطط التوسعية لمنصاتنا الرائدة والمتخصصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم."



يذكر أن الحجم الإجمالي لاستثمارات أمانات منذ تأسيسها وحتى نهاية الربع الثاني 2019 قد بلغ 2 مليار درهم إماراتي، تشكل نسبة 79% من إجمالي رأس مالها والبالغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وقد استكملت أمانات تحولها إلى شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق المعايير المراعية لإجراءات سوق دبي المالي، في ظل توافق ايراداتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.