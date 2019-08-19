تعاون بين "إيرباص" و"الاتصالات السعودية المتخصصة" لتوفير اتصالات موثوقة وآمنة خلال موسم الحج

أعلنت’إيرباص‘، المزود الرائد للاتصالات الآمنة والحلول التعاونية، عن تزويد المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا اتصالات فائقة التطور لإدارة الازمات الطوارئ بهدف تأمين موسم الحج.

وتعتبر ’إيرباص‘ المورد الموثوق لحلول الاتصالات الآمنة خلال موسم الحج منذ عام 2017، حيث عملت وبالتعاون مع "الاتصالات السعودية المتخصصة" على تطبيق أنظمتها المزودة بتقنيات بالغة التطور لضمان السلامة العامة وسلاسة العمليات الأمنية من أجل التأكد من سلامة ملايين الحجاج سنوياً.

وقامت ’إيرباص‘ بتزويد المؤسسات الأمنية بأجهزة "تي أتش 1 إن" ( Th1n )التي تعمل بتقنية ’تيترا‘ للاتصال اللاسلكي، بالإضافة إلى تقنية تحديد مواقع المركبات آلياً (AVL)، والتي تعطي المراسلين معلومات حول مواقع الوحدات المتنقلة وحالتها، ومجموعات الاتصال النشطة عبر نظام ’تيترا‘ لكل جهاز. ويتم إرسال هذه المعلومات إلى جميع موظفي الطوارئ المعنيين، عبر شبكة "الاتصالات السعودية المتخصصة" المشغلة بواسطة تقنية "تيترا" من إيرباص. مثل وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة بالإضافة الى بلدية مكة المكرمة.

وعملت حلول ’إيرباص‘ لإدارة المهام الحرجة على دعم عمليات المراقبة خلال موسم الحج، وتسهيل الاتصالات بين طواقم العمل الميدانية وغرف التحكم وتمكينهم من الاستجابة بشكل فوري لجميع حالات الطوارئ في الموقع، فضلاً عن الاستفادة من مزايا الاستقرار والاستمرارية والموثوقية التي توفرها تقنيات ’إيرباص‘.

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وبهذه المناسبة ،قال أوليفيي كوكزان، المدير التنفيذي لـ" سكيور لاند كوميونيكيشنز" لدى إيرباص: "تؤدي تكنولوجيا الاتصالات الحرجة دوراً محورياً في توسيع نطاق آليات الاستجابة للحالات الطارئة، وتطبيق أرقى معايير الجودة والأداء لتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنسيق خلال الفعاليات المهمة والأحداث الدقيقة ولا سيما خلال موسم الحج".

وأضاف كوكزان: "تفخر ’إيرباص‘ باختيارها كشريك مفضل لتوفير البنى التحتية الموثوقة لتكنولوجيا الاتصالات، وتسهيل إدارة حركة الحجاج بمحيط مكة المكرّمة".

ويعد الحج إلى البيت الحرام أضخم تجمّع للمسلمين في العالم، ويقام سنوياً على مدى ستة أيام. ومن المتوقع أن تشهد مكة المكرمة هذا العام توافد أكثر من 1.8 مليون مسلم لأداء فريضة الحج اعتباراً من يوم 9 أغسطس.

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