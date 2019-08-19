أكاديمية تعليم قيادة السيارات للأطفال في "سيتي سنتر الفجيرة" تفتتح أبوابها مجدداً بالتعاون مع شرطة...

يستضيف «سيتي سنتر الفجيرة» بالتعاون مع شرطة الفجيرة، مرة أخرى هذا الصيف، أكاديمية تعليم قيادة السيارات للأطفال، المبادرة الفريدة التي ساهمت بنسختها الماضية في عام 2017 في تثقيف أكثر من 420 طفلاً حول أهمية السلامة المرورية. وتعود الفعالية بنسختها الجديدة لمنح المزيد من الأطفال فرصة تعلم مبادئ قيادة السيارة في إطار دورة مصغرة تضم مجموعة من الدروس النظرية والعملية.

وسيشرف مجموعة من أفراد شرطة الفجيرة على قيادة الجلسات والدروس التثقيفية للأطفال كل أسبوع، حيث سيتواجد أفراد الشرطة في مركز "سيتي سنتر الفجيرة" أيام 15 – 16 و19 – 20 و29 – 30 أغسطس إضافة إلى أيام 9 – 10 من شهر سبتمبر وذلك من الساعة 5 وحتى 8 مساءً. وتهدف هذه المبادرة إلى غرس أسس السلامة المرورية في أذهان الأجيال الناشئة وإرشادهم ليكونوا أفراداً مسؤولين إلى جانب تثقيفهم حول أهمية الالتزام بقواعد المرور وكيفية تركيز اهتمامهم أثناء القيادة لضمان سلامة وراكبي الدراجات النارية.

وفي حديثه عن أهداف الأكاديمية، قال عبد الله البلوشي، مدير مركز تسوق "سيتي سنتر الفجيرة": "يساهم تثقيف الأطفال في سن مبكرة حول قواعد السلامة المرورية إلى جانب زيادة وعيهم حول أهمية أن يكونوا سائقين يقظين أثناء القيادة في ضمان انتقال تلك الدروس والخبرات المكتسبة معهم عندما يبلغون سن الرشد. والشي الرائع حول أكاديمية تعليم القيادة للأطفال التي نستضيفها في سيتي سنتر الفجيرة هو أنها تجسد محاكاة شبه واقعية لتجربة القيادة مع مجموعة من العقبات أو التحديات التي يمكن أن يواجهها السائق، الأمر الذي يساهم ليس فقط في توفير جو من المرح للأطفال وإنما في تزويدهم برؤى عملية حول كيفية التعامل على الطريق والحفاظ على السلامة أولاً. ويشرفنا التعاون مع شرطة الفجيرة في هذه المبادرة، حيث سيقدم عدد من أفراد الشرطة العديد من الدروس التعليمية للأطفال على مدار الشهر".

ستفتتح أكاديمية تعليم القيادة أبوابها لاستقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة طوال ساعات عمل المركز لتعليمهم بعض الدروس النظرية والعملية التي يتبعها اختبار، تماماً كما في مدرسة تعليم القيادة للبالغين! وعند إكمالهم الدورة التدريبية، سيحصل الأطفال على رخصة قيادة مركز سيتي سنتر الفجيرة للافتخار بها أمام عائلاتهم وأصدقائهم. ويمكن للأباء تسجيل أطفالهم في الأكاديمية من خلال إنفاق 200 درهم فقط في أي متجر من متاجر المركز.

كما سيمنحهم المبلغ ذاته الذي ينفقونه فرصة المشاركة في سحب خاص للفوز بسيارة تويوتا راف فور الجديدة كلياً حتى تاريخ 15 سبتمبر.

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