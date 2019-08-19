مجموعة بيستر فيلج للتسوّق تستضيف أول متاجر THE MODIST هذا الصيف

أعلنت مجموعة ’بيستر فيلج‘ للتسوّق عن احتضانها لأولى متاجر The Modist المؤقتة في أوروبا، وتأتي هذه الخطوة لتسجّل الحضور الأول للمنصة الرقمية الرائدة في مجال الموضة المحافظة، ولتلبي تطلعات عاشقات الموضة في أوروبا حتى 24 سبتمبر 2019.

وتُعدّ The Modist أول منصة تسوّق إلكتروني عالمية تطرح منتجات فاخرة من التصاميم المحافظة بأسلوب عصري، وتكرّس جهودها لتلبية تطلعات المرأة الراغبة في التعبير عن ذوقها بطريقة عصرية ومحافظة، حيث توفّر المنصة وجهةً مثاليةً للسيدات الباحثات عن أزياء موسميةٍ فاخرةً تتناسب مع أذواقهنّ المتفردّة. وسيطرح المتجر المؤقت الذي تستضيفه ’بيستر فيلج‘ خلال هذا الصيف تشكيلات أنيقة من الأزياء التي تحمل توقيع علامة LAYEUR التابعة للمنصة، إضافة إلى تشكيلات مختارة بعناية فائقة من أبهى ابتكارات العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأزياء الفاخرة.

وتم إطلاق The Modist عام 2017 بالتزامن مع يوم المرأة العالمي على يد غزلان جينيز، المؤسسة والمديرة التنفيذية للمنصة، وخلال وقت قياسي نجحت The Modist في استقطاب نخبة السيدات على مستوى العالم. ومن المتوقّع أن تنال التشكيلة المطروحة في المتجر المؤقت إعجاب زوار ’بيستر فيلج‘، سواءً من عاشقات الموضة المقيمات أو الزائرات من شتى أنحاء العالم.

وفي إطار تعليقها، صرّحت ديزيريه بوليير، رئيسة مجلس إدارة ’فاليو ريتيل مانجمنت‘ التي تدير مجموعة ’بيتسر فيلج‘ للتسوق: "نجحت الرؤية الثورية التي قدمتها غزلان جينيز في جذب السيدات اللواتي يرغبن في التألق بملابس أنيقة بطريقة محافظة. ويسرّنا أن نرحّب بمتجر The Modist المؤقّت لأول مرة في أوروبا ضمن ’بيستر فيلج‘ خلال هذا الصيف، خاصةً وأنه سيتيح أمام كافة زوارنا فرصة استكشاف أحدث الإصدارات الفريدة لأشهر العلامات التجارية في قطاع الموضة المحافظة".

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من جهتها، قالت غزلان جينيز، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة The Modist الرقمية: "نشعر بسعادة كبيرة لهذا التعاون الفعّال مع ’بيستر فيلج‘ باعتبارها من الأسماء الرائدة في إطلاق تجارب تسوق استثنائية على مستوى قطاع التجزئة. ويؤكد تعاوننا على فهم الفريق العميق لتنوع متطلبات العملاء، لذلك نشعر بحماس كبير لتعزيز حضورنا في أوروبا من خلال هذا المتجر المؤقت. ومنذ انطلاقتنا كرّسنا جهودنا لتقديم منصة راقية للأزياء المحافظة حول العالم والتي تلبي تطلعات الجميع على اختلاف انتماءاتهم الثقافية والحضارية، ونسعى عبر متجرنا المؤقت في ’بستر فيلج‘ إلى تجسيد هذه الرؤية".



الصيف في بيستر فيلج

تشهد ’بيستر فيلج‘ افتتاح العديد من المتاجر الجديدة خلال الموسم الصيف. ويأتي إطلاق متجر The Modist ليعزّز هذا التوجه، خاصةً وأنه سيطرح ابتكارات نخبة من العلامات التجارية أمثال Omorovicza الرائدة في إنتاج مستحضرات العناية بالبشرة الفاخرة، وAquazurra، علامة الأحذية الإيطالية الشهيرة بتقديم تصاميم أنيقة تعكس المهارة العالية. ومن ناحية أخرى، تقدم ’بيستر فيليدج‘ لعملائها المحليين وزاورها من جميع أنحاء العالم أرقى تشكيلات الأزياء الجاهزة من علامة prêt-à-couture الاسبانية التابعة لدار Delpozo. كما تتيح أمامهم فرصة التسوّق لساعات طويلة مع الاستمتاع بتجربة ضيافة مميزة مع قائمة الطعام الموسمية الجديدة ضمن Café Wolseley وFarmshop restaurant & cafe، إضافة إلى التمتّع بمذاق الآيس كريم الشهي في متجر Pan-n-Ice، وأكواز المثلّجات الغنية بطعم الفواكه التي تقدمها منافذ البيع المؤقتة.

وتفتح ’بيستر فيلج‘ أبوابها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء لغاية الساعة 9 مساءً، بينما تستقبل زوارها من يوم الخميس إلى السبت لغاية 10 مساءًحتى نهاية شهر أغسطس.

تجربة تسوّق مخصّصة حسب الطلب

يمكن الحجز للاستفادة من خدمة الاستشارة التي يقدمها فريق التسوق الشخصي للاستمتاع بتجربة لا تُضاهى، حيث يساعد الفريق المتسوقين في الحصول على أزياء صيفية تغني خزانة ملابسهم، أو تمكّنهم من اختيار إطلالة مثالية لمختلف المناسبات. ولضمان تجربة لا تضاهى، توفر الوجهة خدمات مصممة حسب الطلب، وذلك انطلاقاً من خدمة ركن السيارات وصولاً إلى حمل المشتريات وإيصالها إلى الوجهة المطلوبة. ويمكن زيارة مركز الزوار للتعرف على المزيد من المعلومات. ويستطيع الزوار أيضاً الاستفادة من اتفاقية التعاون بين مجموعة ’بيستر فيلج‘ للتسوق وبرنامج ’سكاي واردز طيران الإمارات‘، والتي تتيح أمامهم فرصة كسب أميال ’سكاي واردز‘ عند التسوّق في أي من الوجهات التابعة لمجموعة ’بيستر فيلج‘، حيث سينال الضيوف ميلاً واحداً عن كل 1 جنيه استرليني أو يورو يتم إنفاقه في وجهات ’بيستر فيلج‘.