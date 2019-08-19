الإطلاق الرسمي لبرنامج الصحفيين الشباب مواكبة للألعاب الإفريقية

المنتخب: الرباط

وسط حشد كبير من كبار ضيوف المغرب، تتقدمهم المفتشة العامة للإتحاد الإفريقي، ووزيرا الرياضة بالجزائر ومصر، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية مصطفى بيراف واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية، والسيد كمال لحلو النائب الأول للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورئيس الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو ورئيس فرع إفريقيا للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية أوبي ميتشيل والزميل بدر الدين الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، أعطى السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة بمنطقة المشجعين "الفان زون" للألعاب الإفريقية 12 بالقرب من منتزه هيلتون بالرباط، الإنطلاقة الفعلية لبرنامج الصحفيين الشباب المبتكر من قبل الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

ومن أصل 65 طلبا، انتقى الإتحاد الدولي 10 صحفيين شباب أتوا من مختلف الدول الإفريقية ليواكبوا بمعية أربعة من خريجي المعهد العالي للإعلام والإتصال بالمغرب، الألعاب الإفريقية في نسختها 12 والتي تستضيفها المملكة المغربية من 19 إلى 31 غشت الحالي.

وحرص السيد وزير الشباب والرياضة في كلمته على التنويه بأهمية مثل هذه البرامج الخلاقة التي تستهدف الجيل الجديد من الصحفيين الشباب وترمي إلى تكوينهم بشكل مستمر بفتح آفاق التواجد في هكذا أحداث رياضية من العيار الثقيل، متمنيا أن ينقل هؤلاء الصحفيون الأفارقة الشباب تجاربهم لزملائهم عبر العالم.

وبعد أن حيى الحضور المميز، في فضاء تتجسد فيه القيم الرياضية الأصيلة، أثنى الزميل بدر الدين الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية على تجاوب السيد الوزير مع رغبة الجمعية، في أن يكون المغرب وتكون الألعاب الإفريقية محطة قوية ضمن محطات تنزيل هذه المبادرة بأهدافها المهنية ومراميها الإنسانية، وتمنى أن تكون تغطية الألعاب الإفريقية لهذه النخبة المنتقاة من الصحافيين الأفارقة الشباب بمثابة إرث مهني كبير في مسارهم الإعلامي.

وبعد أن شكر المغرب والجمعية المغربية للصحافة الرياضية على التجاوب مع واحدة من أكبر مبادرات الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لتعزيز جانب التكوين لدى الصحفيين الشباب، أسهب جياني ميرلو رئيس الإتحاد الدولي للصحافة الرياضة في الحديث عن الجانب القيمي في الرياضة ومسؤولية الإعلام بخاصة منه الحديث، في حماية هذه القيم وضمان ديمومتها، بتكريس الصدقية والموضوعية في العمل الصحفي.

وقدم السيد ميرلو نبذة عن جوائز الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية التي تدخل نسختها الثانية، ودعا كافة الصحافيين حول العالم للمشاركة في هذه الجوائز بكثافة تحقيقا للتلاحم بين الممتهنين لهذه المهنة النبيلة.

وعلى نفس المنوال سار السيد أوبي ميتشيل رئيس الفرع الإفريقي للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، إذ جدد الشكر للمغرب الذي اعتبره أرضا للقاء الأفارقة واحتفالهم بشبابهم، وحيى جهود الجمعية المغربية للصحافة الرياضية من أجل تطوير وتحديث مقر الفرع الإفريقي للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالدار البيضاء، ووعد بإطلاق الكثير من المبادرات للإرتقاء بالصحافة الرياضية بالقارة الإفريقية.

وبعد تقديم المشاركين في برنامج الصحفيين الأفارقة الشباب، قام الإتحاد الدولي بتكريم الزميل بلعيد بويميد الذي ترأس في السابق الإتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بحضور أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع الإفريقي الذين وجهت لهم الدعوة لحضور فعاليات الألعاب الإفريقية، كما أهدى الزميل بدرالدين الإدريسي تذكار الجمعية المغربية للصحافة الرياضية للزملاء جياني ميرلو وأوبي ميتشيل وبلعيد بويميد.