الامارات | بلدية الشارقة تنفذ 5718 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تنفذ 5718 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على متابعة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية المكثفة، و ذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة، وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، حيث يتم تقييم الصالونات والمراكز خلال تلك الزيارات استناداً على معايير محدّدة شاملة تُغطي العاملين والموقع والأدوات والتجهيزات و مواد التجميل والعناية الشخصية، و في حال ضبط أي مُخالفة تؤكّد عدم تقيّد الصالون أو المركز بالمتطلبات و الاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً على لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مع الحرص على إلزام إدارة الصالون أو المركز باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وبما يضمن عدم تكرار المخالفة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن مفتشي و مفتشات قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة يقومون بتنظيم زيارات تفتيش ميدانية دورية ومُفاجئة لصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل في مدينة الشارقة، وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري 5718 زيارة، منها 2507 زيارة استهدفت صالونات و مراكز تجميل نسائية و 3211 زيارة لصالونات حلاقة رجالية، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن تحرير مخالفات ضد 1209 منشأة منها 157 صالون ومركز تجميل نسائي، في حين بلغ عدد صالونات الحلاقة الرجالية المُخالِفة 516 صالوناً.

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وأوضحت الشامسي أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات تلك المُتعلّقة بالنظافة العامة ونظافة الأدوات والمعدات وعدم توفير أو تجديد بطاقات الصحة المهنية للعاملين، كما وتمت المخالفة على عدم التزام العاملين بارتداء الزي الموحد ووجود بعض المنتجات منتهية الصلاحية.

هذا وتنصح بلدية مدينة الشارقة الجمهور الكريم باستخدام أدواتهم الخاصة عند تلقّي خدمات الحلاقة والعناية بالأظافر في الصالونات ومراكز التجميل قدر الإمكان، وتهيب البلدية بأفراد الجمهور بالتواصل مع القسم المعني أو من خلال مركز الاتصال في البلدية على الرقم 993 عند وجود أي ملاحظات أو مُقترحات.