ورشة تدريبية لمعلمي الاحتياط في أبوظبي والعين عن "التعلّم المتمحور حول الطالب"

نظّمت وزارة التربية والتعليم، ضمن مبادرة "علّم لأجل الإمارات"، ورشة تدريبية شارك فيها معلمو الاحتياط في أبوظبي والعين، حيث تدربوا على مفهوم التعلّم المُتمحور حول الطالب، والتعلّم النشط، والتعلّم التعاوني، وتم تحديد الفرق بين التعلّم المُتمحور حول الطالب والتعلّم التقليدي، وكيفية توظيف أساليب التعلّم النشط، حسب ما جاء في حساب "تويتر" الرسمي لعلم لأجل الإمارات.

كما عقدت ورشة تدريبية لمعلمات الاحتياط المنضويات في مبادرة علم لأجل الإمارات، في أبوظبي والعين حول تخطيط التدريس ومستوياته، وتم تحديد المهارات اللازمة للتخطيط الجيد مع بيان كيفية تطوير خطة درس يومية وأهمية التخطيط في تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية.

وتعتبر مبادرة علِّم لأجل الإمارات احدى مبادرات وزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين من أصحاب الخبرة والمتقاعدين والخريجين للتطوع أو العمل بمكافأة.

اقرأ أيضاً... 112 معلماًً يعززون مهاراتهم في 4 برامج عالمية