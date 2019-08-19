برامج التمكين الصيفي ..متعة و فائدة لأيتام التمكين الاجتماعي

تنفذ مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برامج التمكين الصيفي وذلك ضمن خططها السنوية المقدمة لمنتسبيها و التي تضم مجموعة مفيدة ومتنوعة من الأنشطة الصيفية خلال فترة الإجازة الصيفية ،حيث يلقى البرامج إقبالا كبيرا من الأبناء الأيتام المنتسبين للمؤسسة للإلتحاق فيه .

وتحقق البرامج الصيفية العديد من المخرجات التي تؤدي إلى إكتساب خبرات ومعارف جديدة بقوالب ممتعة في شكل أنشطة وبرامج تسهم في تحفيز الدافعية لديهم لإطلاق مواهبهم وصقل مهاراتهم ليكونوا رياديين في المجتمع .

كما وتشجع المؤسسة أبناءها على الإنخراط الإيجابي في المجتمع في مختلف بيئات التعلم والترفيه الصيفية بما يتناسب مع ميول الأبناء واهتماماتهم ومواهبهم وبما يحقق الإستغلال الأمثل لفترة الإجازة الصيفية.

وسعيا لتحقيق أفضل استثمارلأوقات فراغ الأبناء تحرص المؤسسة على التعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تعنى بالطفولة والشباب لإلحاق الأبناء بها لتفتح المجال أمامهم لتنمية مواهبهم وصقل إبداعاتهم ما يقدم إضافة كبيرة ومهمة في حياة الأبناء في فترة الصيف ليفرغوا طاقاتهم في ما هو مفيد وممتع لهم ، ويكسب هذا التعاون أهمية جليلة في تكاتف جميع أفراد المجتمع لخدمة ورعاية الابن اليتيم بما يسهم في تكافل الجميع لدعم الأيتام.

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وأدرج مجموعة من الأبناء في النوادي الرياضية المتخصصة لممارسة الرياضات المفيدة للجسم والذهن ودورات رياضية مختلفة مثل الكاراتيه والسباحة وكرة القدم ،كما انتسب مجموعة أخرى إلى مراكز الطفولة المنتشرة في الإمارة الباسمة للاستفادة من البرامج المتنوعة لديهم .

هذا و ألحق نخبة من الأبناء في برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب الصيفي الذي ساهمت به نخبة من مؤسسات المجتمع بهدف تأهيلهم للعمل إيمانا منها بأهمية التدريب الصيفي في توسيع مدارك الطالب، وصقل مهاراته، وتعويده على الإلتزام والانضباط ، واكتسابهم مهارات الاتصال اللازمة وتحمل المسؤولية في بيئة العمل وبصورة واقعية.

ولفتت شيخة الطنيجي -رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة -:"نحرص من خلال برامج التمكين الصيفي على جانب التنوع في البرامج بما يتناسب مع اهتمامات ورغبات الأبناء من خلال إشراكهم في برامج ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة لتسهم بتحقيق مخرجات مهمة تسعى المؤسسة لتحقيقها وإكسابها لهم ما يكرس لديهم منظومة من المهارات التي تحقق لهم الثقة بالنفس والتنفيس الانفعالي وتطوير إمكانيات الأبناء وصقل شخصياتهم وتحقيق إستفادة أفضل لأوقاتهم ،كما وتولي المؤسسة من خلال هذه البرامج تعزيز الجانب التثقيفي والمعرفي وتلبية شغفهم الإبداعي وتفريغ طاقاتهم بكل ما هو مفيد ،علاوة على الاهتمام بغرس سلوكيات و قيم إيجابية بذواتهم ما يسهم في تكامل شخصيتهم ورفع مستوى التمكين لديهم في مختلف مجالات التمكين التي تقدمها المؤسسة لهم وفقا لمعاييرمدروسة للأيتام".

صيف مميز للأبناء تحرص المؤسسة من خلاله على تحقيق الإستفادة القصوى من هذه الفترة المهمة من حياة الأبناء بما تحتويه من برامج وأنشطة لتبني جيل قوي واعي متسلح بالمعرفة والإبداع في مجتمع مترابط متمسك بهويته الوطنية.