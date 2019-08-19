Visa الشريك الرسمي للتأسيس والمدفوعات لصالة كوكا كولا أرينا

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صالة "كوكا كولا أرينا" الجديدة في دبي، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في المنطقة. ومن شأن الشراكة التي تستمر لعدة أعوام أن توفر لعملاء Visa وحاملي بطاقاتها دخولاً حصرياً قبل بدء بيع التذاكر إلى الفعاليات عالمية المستوى والتجارب غير المسبوقة المخصصة لهم، بما فيها تجارب لقاء الفنانين في الكواليس.

وتأتي الشراكة انسجاماً مع الطموحات غير النقدية التي تتطلع إليها "كوكا كولا أرينا" وهدفها بترسيخ مكانتها كأكثر صالات المنطقة تقدماً من الناحية التقنية بالاستفادة من خبرة Visa الواسعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات. وكانت Visa قد استضافت مؤخراً وفداً من "كوكا كولا أرينا" في مركز الابتكار الإقليمي التابع لها في دبي بهدف استعراض أحدث تقنيات المدفوعات التي توفرها Visa واستكشاف كيفية ابتكار حلول من شأنها الارتقاء بمعايير تجربة العملاء في الصالة.

وتقبل "كوكا كولا أرينا" المدفوعات اللاتلامسية بالكامل، حيث تضم 100 جهاز نقطة بيع تدعم المدفوعات اللاتلامسية في كافة منصات البيع، وتخطط أيضاً للتحول الكامل إلى المنصات غير النقدية مستقبلاً. وسيكون بمقدور الزوار اختبار العديد من التجارب الحسية الترويجية التي تحمل علامة Visa بما فيها الصوت والرسوم المتحركة والأضواء التفاعلية لدى الدفع باستخدام بطاقات Visa في الصالة.

وبموقعها الحيوي في "سيتي ووك"، تستوعب الصالة حتى 17 ألف متفرج وتتميز بقدرتها على استضافة العروض الحية طيلة أيام السنة بما فيها جولات الفنانين العالميين، والفعاليات المحلية والبطولات الرياضية، والألعاب الإلكترونية، والعروض الكوميدية والمسرحية والموسيقية معارض، والمؤتمرات وحفلات العشاء.

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وفي هذا السياق، قال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي لصالة "كوكا كولا أرينا" من شركة "إيه إي جي أوغدن": يسعدنا في ’كوكا كولا أرينا‘ أن نرحب بانضمام Visa إلينا بصفتها الشريك الرسمي الأحدث للتأسيس والمدفوعات، ونتطلع قدماً للعمل سوياً عن كثب لاستعراض أفضل الفعاليات وتوفير التجارب عالمية المستوى لرعاتنا وعملائنا. ولا شك في إن شراكتنا مع Visa ستشكل دعماً إضافياً لطموحنا بترسيخ مكانتنا كصالة ترفيهية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسخّر لعملائها أحدث التقنيات اللاتلامسية المبتكرة".

من جهته، قال مارشيلو باريكوردي، مدير عام Visa لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما تميزت Visa بالتزامها الراسخ تجاه بناء مستقبل غير نقدي وتوفير أفضل التجارب لعملائها في مختلف أنحاء العالم. وتأتي شراكتنا مع ’كوكا كولا أرينا‘ تأكيداً على هذا الالتزام، فهي تتيح لنا أن نكون سباقين إلى توفير البنية التحتية اللازمة والتقنيات المبتكرة في مجال المدفوعات لتمكين حاملي بطاقاتنا من التمتع بمعاملات آمنة ومتكاملة. ونتطلع قدماً إلى ابتكار الحلول الجديدة والمتميزة لصالح ’كوكا كولا أرينا‘ وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية المرموقة".