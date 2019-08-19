حاربي علامات التمدد مع بيو-أويل

يُعدّ زيت بيو-أويل للعناية بالبشرة، المستحضر الرائد عالمياً لمكافحة الندوب وعلامات التمدد، وهو يشتهر بتوفيره نتائج مضمونة. طُوّر هذا المنتج للمساعدة على تحسين مظهر الندوب وعلامات التمدد، خصوصاً خلال فترة الحمل. فخلال الأعوام الثلاثين الماضية، أصبح هذا المستحضر المفضل لدى العديد من نجمات العالم ومن بينهنّ الأخوات كارديشيان وبريانكا شوبرا وناتالي بورتمان وكيت ميدلتون.

يجمع بيو-أويل في تركيبته خلاصات نباتية مع الفيتامين A والفيتامين E في قاعدة من الزيت. وهو يحتوي أيضاً على مكوّن PurCellin Oil™ إلى جانب زيوت أخرى مثل زيت إكليل الجبل والبابونج ليكون خفيفاً، ويساعد البشرة على الاحتفاظ بمعدل الترطيب الذي تحتاج إليه مع طبقتها الزيتية الطبيعية.

Bio-Oil_AU_Skincare_Oil_bottle_photo_200ml_RGB

لذلك، على كل سيدة حامل الالتزام بهذه النصائح من بيو-أويل:

ترطيب البشرة والجسم:

تبقى البشرة مرطبة ويتخلص الجسم من السموم عند تناول الكثير من الماء. وفي حين أن الماء يرطب الجسم من الداخل، احرصي على استخدام زيت بيو-أويل للعناية بالبشرة لترطيبها من الخارج. فهذا الترطيب يساعد البشرة عند تمددها ويخفف من ظهور علامات التمدد.

تنظيف البشرة وتقشيرها:

Advertisements

قد تؤثر التغيرات الهرمونية على بعض السيدات بينما تحظى سيدات أخريات ببشرة متألقة. ولكن تقشير البشرة يساعد على إبراز تألقها الطبيعي خلال فترة الحمل. استخدمي مقشراً ناعماً مرتين للتخلص من الخلايا الجلدية الميتة. وبعد التقشير، استخدمي زيت بيو-أويل بتدليكه بحركات دائرية، ودعي البشرة تمتص الفيتامينات والخلاصات النباتية التي يحتوي عليها.

تغذية البشرة:

غذي بشرتك بزيت بيو-أويل لتصبح أكثر مرونة عند التمدد والتخفيف من علامات التمدد. يمكن تدليك الزيت بحركة دائرية بلطف مرتين في اليوم. وخلال فترة الحمل، من الأفضل البدء باستخدام هذا الزيت في بداية الفصل الثاني بوضعه على المناطق المعرضة لعلامات التمدد مثل البطن والصدر. وهكذا تكون بشرتك أنعم وأكثر مرونة وانسجاماً.

Bio-Oil_photography_Packshot_family_with_copyspace_-_Distribution_Pillar_Manual

يتوفر زيت بيو-أويل بعبوات من أحجام مختلفة لسهولة حمله في كل مكان. وقد فاز هذا المستحضر بجوائز عالمية، مما جعله يستقطب قاعدة كبيرة ومتزايدة من المعجبات بالجمال.

يتوفر زيت بيو-أويل للعناية بالبشرة لدى أبرز الصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في سعة ٢٥ مل بسعر ٢٤،٢٥ درهماً، وسعة ٦٠ مل بسعر ٤٧،٢٥ درهماً، وسعة ١٢٥ مل بسعر ٧٨،٧٥ درهماً وسعة ٢٠٠ مل بسعر ١١٠،٢٥ درهماً.