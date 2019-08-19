"أحمد العمدة" يرفع شعار تغيير الجو قبل مواجهته للجمهور في أكتوبر المقبل



ينتظر الفنان "أحمد العمدة" أولى بطولاته السينمائية والنقله المهنية والتغير التام له من قبل الجمهور عن طريق فيلم "دفع رباعي بقوه" الذي يعرض في دور العرض السينمائي في أكتوبر المقبل.

أكد .. "العمدة" بأنه يعيش الآن في حاله من الإسترخاء والإرتياح النفسي وذلك في أحد المناطق السياحية بالبحر الأحمر وذلك للتخلص من الإرهاق الذهني والبدني الذي بذله في فيلم "دفع رباعي بقوه"من مشاهد يتغلبها المطاردات والأكشن الإحترافي المثير.

أضاف.. "العمدة" بأنه لمس أحساس النجاح ومحبة الجمهور قبل أن يعرض له العمل والكشف عن دوره وذلك عن طريق طرح إلافيش قبل النهائي والدعائي لفيلم "دفع رباعي بقوه" في معظم سينمات جمهورية مصر العربية مما أدى إلى رغبة الجمهور للتصوير معه ومحافل مليئة بالسعادة والسرور.

ويذكر أن "العمدة" يفضل أن يقضي إجازته في القرب من الناس ولا يتخذ مبدأ العزلة وفرض الشخصية العامة التي تتعامل في إطار الكينونه الوظيفية لأنه يحمل صفات الرجل الشرقي البسيط الذي لايتعالي علي أحد وهذا هو سر نجاحه فنيا في وقت قصير ومع مرور الوقت واستمرار هذ الشخصية البسيطة سيصبح له شأن كبير لدي قلوب الجماهير .

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وجدير بالذكر بأن فيلم "دفع رباعي بقوه" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان أحمد بدير ‘ محسن منصور‘ أحمد عزمي‘ أحمد العمدة ‘ منه جلال ‘ إيناس النجار‘ ندي بهجت ‘ سناء يوسف ‘ محمود الحسيني ‘ ميسرة ‘ سمسم شهاب ‘ تتيانا ‘ حسن عبد الفتاح ‘ احلام الجريتلي‘ علاء زينهم ‘ صبري عبد المنعم‘ ياسر علي ماهر‘ محمود فارس ‘ محمد فاروق شيبا ‘ سمر علي‘ محمد الشربيني ‘ حمدي هيكل ‘ مايو منصور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة أتحاد الأخوة جروب للمنتج علاء مهني وشركه برايت ستار للدكتور تامر تهامي والأشراف العام علي الإنتاج لمحمد درويش وهو من قصة جمال ربيع وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد وتوزيع شركة الأخوة المتحدين للدكتور وليد صبري ومستشار أعلامي حسام صلاح وإخراج إيهاب عبد اللطيف.