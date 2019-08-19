الامارات | محرم يحدد موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محرم يحدد موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحدد هلال شهر محرم، موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد، المقرر مسبقا، حسب تقويم وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل، فيما من المتوقع أن يتم احتساب هذا اليوم ، إجازة رسمية إذا صادف رأس السنة الهجرية للعام 1441 هجريا، ومن ثم تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن الأول من شهر محرم، إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441هـ في الحكومة الاتحادية للدولة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

من جانبه توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان ، أن يولد الهلال الجديد يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 الساعة 14:37 ظهرا بتوقيت الإمارات ، ويكون عمر الهلال وقت غروب الشمس ( الساعة 18:40 ) في الامارات يقارب 4:03 ساعة ، فتتعذر رؤيته لعدم توفر عوامل إمكانية الرؤية البصرية للهلال، وعليه يكون يوم الأحد 1 سبتمبر غرة شهر محرم الحرام لسنة 1441 للهجرة و رأس السنة الهجرية الجديدة ، وفق الحسابات الفلكية .