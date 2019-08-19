الأول من محرم عطلة رأس السنة الهجرية للوزارات والجهات الاتحادية

تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441 في الوزارات والجهات الاتحادية للدولة في اليوم الأول من شهر محرم، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.