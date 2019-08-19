كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وظائف جديدة في الإمارات برواتب تصل إلى 20 ألف درهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) في أغسطس 2019 أنه سيتم توفير 2000 فرصة عمل خلال 100 يوم بسبب المسرعات التي تم تنفيذها في مجالات الكهرباء والطاقة.

وصرح ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إطلاق المسرعات لتحقيق هدف الأجندة الوطنية، وهي رفع عدد الإماراتيين العاملين في القطاع إلى 5 في المائة بحلول عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة على حسابها في تويتر أنها ستنظم معرض توظيف في شهر سبتمبر للإماراتيين في قطاع الطاقة والكهرباء.

واستمر تدفق الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال شهر يونيو 2019 حيث تم إصدار 2.394 رخصة جديدة، مما خلق 7600 فرصة عمل في مختلف القطاعات.

فيما يلي بعضاً من أحدث فرص العمل في البلاد بحسب خليج تايمز.

1-موظف صف السيارات ومدير خدمة

الصناعة: إدارة المرافق

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 15.000-20.000 درهم

الخبرة: 10 – 15 سنة

نوع الوظيفة: دوام كامل

الجنس: ذكر

البريد الإلكتروني: [email protected]

رئيس طهاة – خدمات تقديم الطعام

الصناعة: الفنادق / المطاعم

مكان الوظيفة: الفجيرة

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 10 – 15 سنة

نوع الوظيفة: دوام كامل

الجنس: ذكر

البريد الإلكتروني: [email protected]

3-العلاج الطبيعي

الصناعة: الرعاية الصحية

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

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الخبرة: 2 – 5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

البريد الإلكتروني: [email protected]

4- ممرضة

الصناعة: الرعاية الصحية

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 70001 – 10000 درهم

الخبرة: 1-2 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

البريد الإلكتروني: [email protected]

5- مهندس مشروع

الصناعة: إدارة المرافق

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 70001 – 10000 درهم

الخبرة: 5 – 7 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

الجنس: ذكر

البريد الإلكتروني: [email protected]

6 – موقف سيارات فني

الصناعة: إدارة المرافق

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 70001 – 10000 درهم

الخبرة: 5 – 7 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

البريد الإلكتروني: [email protected]