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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم برتغالي حائز على نجمة ميشلان يفتتح فرعاً في دبي
تم إطلاق مطعم جديد يقدم وجبات طعام برتغالية وفقاً لمفهوم خوسيه أفيليز تاسكا في دبي.
يقع المطعم في ماندارين أورينتال جميرا، ويقال إنه أول مطعم يقدم وجبة فطور في المدينة تشتمل على مجموعة متنوعة من الأطباق البرتغالية المفضلة بما في ذلك المأكولات البحرية واللحوم المشوية.
حصل أفيليز على نجمة ميشلان لمطعمه Belcanto في لشبونة، والذي يحتل المرتبة 42 أيضًا في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، لكن Tasca هو أول مطعم له في الشرق الأوسط.
ستتضمن وجبة الإفطار المتأخر قائمة تذوق شاملة مع أطباق حسب الطلب يتم إحضارها باستمرار إلى طاولتك، إلى جانب السانجريا بطعم الفواكه وغيرها من المشروبات المميزة.
وستكلف وجبة غداء بعد ظهر يوم الجمعة 300 درهم مع المشروبات الغازية و400 درهم مع المشروبات المنزلية، بحسب موقع caterermiddleeast.
لمزيد من المعلومات والحجوزات هاتف: 047772231
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