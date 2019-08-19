كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شقة في دبي بسعر 10 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول شقة في جميرا بيتش ريزدنس بدبي يصل سعرها إلى 9.95 مليون درهم مع إطلالة مميزة.

الشقة بينتهاوس معروضة للبيع على موقع LuxuryProperty.com وتقع في برج مرجان 3، حيث يوفر هذا العقار المكون من خمس غرف نوم مناظر متواصلة لجزيرة Bluewaters مع عجلة عين دبي، ونخلة جميرا وشاطئ JBR الشهير.

وتمتد الشقة على مساحة 5000 قدم مربع، ويضفي التصميم الداخلي تأثيرًا كبيرًا أيضًا، حيث تمت ترقيته بأرضيات من الخشب الصلب في جميع الأنحاء ومطبخًا استثنائيًا مزود بأجهزة Miele التي تعمل باللمس.

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ويبدو كل شيء سلسًا للغاية مع تشطيبات الجدران الأسمنتية الإيطالية الفخمة.

الميزة الأساسية لمجمع جميرا بيتش ريزدنس هي أنه يقع مباشرة على طول الشاطئ ويتميز بممر مذهل مع الكثير من المطاعم والمقاهي الفاخرة للبيع بالتجزئة. ويقع JBR أيضًا بجوار مارينا، لذلك فهو يوفر بشكل فعال جميع وسائل الراحة التي يتمتع بها المرسى، بالإضافة إلى الوصول المباشر إلى الشاطئ.