إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية لتعزيز «مهارات المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أطلق «البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة» منصته الإلكترونية الرسمية لنشر وتعزيز مهارات المستقبل، بهدف تمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على تفاصيل البرنامج، والتعرف على المهارات المستقبلية، ومن ثم تنميتها دعماً لمبدأ التعلم مدى الحياة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حملة «‏مهارتي 12x12»‏. وتعد المنصة الإلكترونية أداة تفاعلية مبتكرة لأفراد المجتمع كافة لاكتشاف أفضل المهارات التي يمتلكونها من ضمن الـ12 مهارة التي تم تحديدها في استراتيجية المهارات المتقدمة، من أجل دعمهم في إيجاد فرص لتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من خوض مجالات يستطيعون التميز فيها.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «نسعى بشكل دائم إلى توفير سبل جديدة وأدوات مبتكرة تسهم في تعزيز ثقافة اكتساب مهارات المستقبل في المجتمع، وجعل مبدأ التعلم مدى الحياة نهجاً مستمراً في حياة كل فرد، وتطمح هذه الجهود إلى تحقيق الاستدامة لآليات تأهيل كوادرنا البشرية وكفاءاتنا الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة التي تضع الإنسان محوراً رئيساً لها، ويرفد سوق العمل في كلا القطاعين العام والخاص بالسواعد المتمكنة من ترجمة أهداف رؤية الإمارات 2030».

وأضاف معاليه: «إن المنصة تعد خطوة في رحلة ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة واستشراف المستقبل، وتعد منصة متاحة لكل من يعيش في دولة الإمارات لتمهيد الطريق أمامهم لمعرفة قدراتهم ورسم مسارات التطور على المستوى الشخصي والمهني».

ويمكن لكل أفراد المجتمع زيارة المنصة الإلكترونية ‏skills.gov.ae‏ والتعرف على أهداف وتفاصيل البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، وخوض التقييم الشخصي FutureFit game وقراءة السيناريوهات والأسئلة التي يطرحها التقييم لتحديد ما هي أقوى مهارة لديهم من الـ 12 مهارة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية.

وتتضمن المنصة معلومات التواصل، حيث تعتبر حلقة تواصل مع المجتمع وتزويدهم بأحدث الأخبار والأنشطة المتعلقة بالبرنامج، وذلك بهدف توعية وإلهام أفراد المجتمع لتعزيز مهارات المستقبل، والوصول إلى أحدث الأخبار.