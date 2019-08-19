المنصوري والنيادي يخضعان لفحوصات طبية

آمنة الكتبي (دبي) خضع رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى 3 فحوصات طبية، أمس الأول، في إطار استعدادهما لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل على متن مركبة «سويوز إم إس 15». وتهدف الفحوصات للتأكد من حفاظ رواد الفضاء على مستويات عالية من الصحة واللياقة والكفاءة، من خلال توفير الرعاية الطبية المتخصصة والدعم العام لرواد الفضاء في جميع مراحل المهمة، كما وتهدف التدريبات التي خضعا لها للتأكد من استعداد رائد الفضاء الإماراتي للتجول في محطة الفضاء الدولية. هذا وقد أنهى رائدا الفضاء الإماراتيان الاختبار الأول، والذي تركز على مهارات الطيران، وتبقى لهما 5 اختبارات أخرى.

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