سفارة الدولة في بيروت تنظم «الأخوة الإنسانية»

بيروت (وام) نظمت سفارة الدولة في بيروت جلسة نقاش وورشة عمل بعنوان «العفو عند المقدرة» استهدفت 50 طالباً وطالبة وذلك في مسجد العثمان- شانيه بحضور فهد الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة وممثل عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

وشارك الطلبة مع الوفد الإماراتي في ورشة العمل التي تحدثت عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام.. فيما تم عقد جلسة نقاش حول أهمية «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي تحمل في طياتها روح التسامح الديني والسلام الأخوي والإنساني بجميع المعايير. وأكد الكعبي أن وثيقة الإخوة الإنسانية هدفها تنمية الفكر وتوسيع آفاقه ومداركه عبر مد الشباب بالعلم والمعرفة الصحيحة بعيداً عن التأويل والمغالطات والأفكار المبتورة. وأشار الكعبي إلى أنها عززت مفاهيم أساسية كالمواطنة والعدل والحرية والتآخي والقناعة ولاحظت دور المرأة والأطفال ولم يغب عنها حقوق المستضعفين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأيتام. وقال إن الإمارات تأسست على التسامح بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى هذه القيم السمحاء.

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