«خليفة الإنسانية»: نواجه التحديات الإنسانية المستجدة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استطاعت مواجهة التحديات الإنسانية المستجدة في عدد من المناطق حول العالم وذلك من خلال تبني المبادرات والمشاريع الإغاثية والتنموية التي تساهم في تحسين الحياة، ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمتأثرين من الكوارث والنزاعات والحروب.

وساهمت دولة الإمارات في تقديم المساعدات بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة واحتلت المركز الأول عالميا، كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني لعام 2019، من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وشملت المساعدات الإماراتية كافة القطاعات الحيوية في اليمن، بما في ذلك برامج الدعم الطارئ، والجسر الجوي والبحري لإغاثة المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني سنويا في 19 أغسطس مناسبة للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية. كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وفي هذين المجالين تلعب دولة الإمارات دوراً كبيراً في إغاثة المتضررين من الحروب والتدخل من أجل ضمان حياة أفضل للإنسان أينما كان، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس في كافة أنحاء المعمورة، حيث أضحت الإمارات أنموذجا وطنيا مشرفا للدول ذات المصداقية في مجال العمل الإنساني.

وقال الخوري: إن مساعدة الشعوب العربية أولوية في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي التزام ثابت لا يتأثر بأي معايير وإنما ينطلق من منطلقات إنسانية وقومية وأخلاقية، أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. فدولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بقضايا الشعوب العربية وهناك حرص دائم على دعم هذه الشعوب والمساعدة في التخفيف من معاناتها.

وأضاف المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية: إن الدولة أصبحت بفضل المبادرات الإنسانية الخلاقة من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، مركزاً مهماً لإطلاق المبادرات في المجال الإغاثي والتنموي.

وشدد الخوري على اهتمام الدولة بتعزيز جهودها الإنسانية حول العالم، والمضي قدماً في ذات النهج الذي رسمته قيادتنا الرشيدة في صون الكرامة الإنسانية، وتجلى هذا الإرث الإنساني الذي حققته الإمارات في هذا الصدد، تفرض عليها التزاماً أكبر تجاه القضايا الإنسانية وتضع على عاتقها دوراً محورياً في تحسين الحياة، وتكثيف جهود الدولة الدائمة لتقليل حدة الجهل والفقر والجوع وسوء التغذية، والحد من وطأة المعاناة في الدول الأقل نمواً من خلال توفير متطلبات الحياة الأساسية ومعيارها الوحيد هو حاجة المجتمعات الفعلية المستحقة للدعم والمساعدة. ودعا الخوري إلى تعزيز التضامن بين المنظمات والوكالات العاملة في هذا المجال، وحيا جهود المتطوعين والعاملين في الحقل الإنساني، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الإنسانية رغم المخاطر والتحديات التي يتعرضون لها في بعض المناطق الغير مستقرة.