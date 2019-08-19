البواردي: العمل الإنساني مبدأ ونهج الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن العمل الإنساني يمثل مبدأ ونهجاً تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بفضل الرؤية الإنسانية للقائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد كان الشيخ زايد سباقاً في طرح مبادرات ومشاريع إنسانية لتقديم المساعدة للمحتاج وإغاثة الملهوف ومساندة الإنسان دون تمييز للون أو دين أو عرق أينما كان، إنها أيادٍ بيضاء ممتدة بالخير والعطاء للبشرية جمعاء.

وقال في كلمة لمعاليه بمناسبة يوم العمل الإنساني: على هذا الإرث ونهج العطاء الإنساني مضت الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى تصدرت المشهد العالمي في العمل الإنساني، لتصبح الإمارات من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنسانية.

وتابع: إن هذا الإرث الذي حققته دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني نابع من التزامها بمسؤولياتها الإنسانية بتقديم العون والمساعدات والعمل على الحد من معاناة الإنسان أينما كان، وينبع ذلك من إيمان حقيقي بقيمة الإنسان وفضل الإحسان والذي يعود بالخير على وطننا، وأن اليد التي تعطي وتبني أقوى وأبقى.

وأضاف معاليه: ساهمت دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني من خلال عدد من المؤسسات الإنسانية والوطنية، وتأتي في مقدمتها قواتنا المسلحة، حيث شاركت في العديد من عمليات حفظ السلام وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية انطلاقاً من دورها الوطني والتزامها بالتعاون الدفاعي الدولي، وتطبيق معاهدات القانون الإنساني للمحافظة على الأمن وسلامة الإنسان في الحرب والسلم، ما يعزز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لقد أثبتت الإمارات في كل الأوقات أنها ساعية للخير، ماضية للعمل من أجل الإنسان، ومن أجل أن يكون العالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً.