«الحقيبة المدرسية» لـ95 طالباً في عجمان

عجمان(وام) أطلقت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشروع «الحقيبة المدرسية» - العودة إلى المدارس - حيث استفاد منه 95 طالبا وطالبة، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية إن مشروع «الحقيبة المدرسية» يدخل ضمن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الجمعية قبل بداية كل عام دراسي للمساهمة في مساعدة أبنائنا الطلاب في توفير احتياجاتهم المدرسية من حقائب وقرطاسية وأقلام. مؤكدا إيمان الجمعية بأحقية العلم لكل فرد وواجبها في المساهمة في تنشئة جيل متعلم واع يخدم وطنه ومجتمعه. وتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعمها الدائم لبرامج الجمعية والذي يأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تعقدها الجمعية مع مختلف الوزارات التي تقدم من خلالها كل أشكال الدعم الإنساني والخيري.

وأوضح الدكتور حقي إسماعيل أن توزيع «الحقيبة المدرسية» على أبناء الأسرة المتعففة يتم بعد دراسة وضعها المادي وعدد أفرادها، والوقوف على أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود، بما يساهم في توفير احتياجات الطلاب من اللوازم المدرسية وتأمين متطلباتها الضرورية.وقالت مريم بنت ثنية مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن تعاون الوزارة مع جمعية الإحسان الخيرية يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها الوزارة تجاه المجتمع وأفراده.

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