«أمنية» تشارك العالم الاحتفال بيوم العمل الإنساني

أبوظبي(الاتحاد)

تُشارك مؤسسة «تحقيق أمنية» في الاحتفالات العالمية بيوم العمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس، والذي يُحتفى به لهذا العام تحت شعار «المرأة في العمل الإنساني».

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تقوم استراتيجية مؤسسة تحقيق أمنية على مبادئ العطاء والقيم الإنسانية النبيلة التي نستمدّها من نهج أبونا زايد «رحمه الله»، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم ليخفف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه».

مُضيفة: «نفتخر بأن احتفالنا هذا يتزامن مع شعار «المرأة في العمل الإنساني»، لنرفع من خلاله برقية شكر إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تثميناً لدورها في مجال تمكين الشباب وبالأخص المرأة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني في شتى بقاع العالم».

من جانبه قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر هذا العام بقدرتنا على تحقيق أمنيات مئات الأطفال من ذوي الأمراض الخطيرة والمستعصية، وذلك بفضل الأيادي البيضاء الخيّرة.