الوطنية للانتخابات.. لجنة الشارقة: التواجد منذ الساعات المبكرة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهد اليوم الأول لتسجيل الراغبين في الترشح بلجنة الشارقة للانتخابات الوطنية إقبالاً جيداً، وسجلت النساء حضوراً واضحاً من بين المقبلين على الترشح، وذلك في مقر مبنى المجلس الاستشاري بالإمارة. وقال المستشار عيسى بن حنظل رئيس اللجنة لإمارة الشارقة: تواجد الراغبون في الترشح بمقر اللجنة منذ ساعات الصباح الأولى وهو أمر مبشر، حيث إن الأعداد التي تواجدت أثبتت أن هناك وعياً كبيراً من قبل أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية.

وأضاف: حرصت اللجنة عل توفير وتسهيل كافة إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى توفير الردود لأي استفسارات أو أسئلة قد تطرح عليهم خلال القيام بهذه العملية، وبدأت عملية التسجيل بعملية تدقيق الأوراق، ومن ثم التحصيل المالي، ولا تستغرق عملية التسجيل أكثر من خمس دقائق.

وأكد يوسف سيف النقبي من إمارة الشارقة بأنه قدم أوراقه للجنة، ولم يواجه صعوبة في عملية التسجيل وهناك تعاون واضح من قبل الأعضاء في اللجنة، مشيراً إلى أن الدورة الانتخابية لهذا العام ستكون فيها منافسة شديدة على مستوى كافة الإمارات، وخاصة أن هناك عناصر نسائية قوية. ومن جهتها قالت نجلاء حسن بن جرش إن إجراءات التسجيل كانت سلسة، وكان أعضاء اللجنة متعاونين بشكل كبير. وبدوره أشار عمر محمد الظاهري إلى أن كافة إجراءات التسجيل كانت سلسة في لجنة الشارقة، إلا أنه واجه بعض التأخير من قبل جهات لاستخراج بعض الأوراق، مؤكداً على أن الترشح للمجلس تكليف وليس تشريفاً، ولابد أن يكون المرشح قادراً على القيام بهذه المهام.

وأكدت هند تريم المهيري بأنها سعيدة جداً لخوض هذه التجربة الانتخابية للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الوطن قدم الكثير، ولابد من المشاركة في هذه التجربة لرد الجميل.