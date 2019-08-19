الوطنية للانتخابات.. إقبال جيد على التسجيل للترشح في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أكدت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، شهد إقبالاً جيداً من دون أي معوقات.

واستقبلت اللجنة الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً في قاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان بكل سلاسة ويسر واستعدت بالجاهزية ذاتها ليوم التسجيل الثاني.

وأوضح رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أن التحضير الجيد للعملية الانتخابية والاهتمام بكل التفاصيل لخدمة للمرشحين، كان له الأثر الأكبر في نجاح اليوم الأول، مؤكداً مواصلة العمل بالمواظبة نفسها حتى اكتمال التسجيل في 22 أغسطس الجاري.

وأشار السويدي إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ما يعكس الاهتمام الشعبي بإنجاح هذا الحدث الوطني، وكذلك فعالية حملات التوعية والتثقيف والترويج المكثف للعملية الانتخابية.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح إلى التوجه إلى مقر التسجيل في متحف عجمان خلال المدة المحددة للإسهام الفعال في خدمة الوطن، بعد استيفاء الشروط المعتمدة.

يذكر أن الشروط الدستورية تتركز بأن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن 25 عاماً ميلادية (من مواليد الرابع من أكتوبر 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وقال صالح المطروشي الذي سجل اسمه للترشح عن إمارة عجمان بأن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها مترشحاً، وأنه دائماً ما كان يشارك ناخباً، كما أن التجربة الانتخابية تعد تجربة وطنية رأى أن يخوض غمارها حتى يتمكن من المساهمة في عملية التطوير التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.

فخر لكل مواطن

وأكد محمد ماجد راشد النعيمي، الذي يعد أول المرشحين الذين تقدموا للتسجيل في لجنة الانتخابية بعجمان، أن الترشح للمجلس الوطني يعد خطوة إيجابية وفخراً لكل مواطن لافتا إلى أن من حق أي مواطن يأنس في نفسه الكفاءة بأن يرشح نفسه حتى يتمكن من رد الجميل للوطن. والمشاركة في عملية التمكين السياسي، وتطوير أداء المجلس الوطني الاتحادي.

ومن ناحيته يقول المحامي محمد بني هاشم الذي قدم أوراق طلب تسجيله للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 إنه يتمنى لجميع المشاركين في العرس الديمقراطي التوفيق لخدمة الوطن.