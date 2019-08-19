الوطنية للانتخابات.. «متقدمون للترشح»: غايتنا خدمة الوطن والمواطن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عملية الترشح لانتخابات المجلس الوطني المقبلة، سارت في اليوم الأول وفق المرسوم لها، وبطريقة «سلسة ودون إشكاليات»، كما أن الأمور التقنية تمت بطريقة جيدة.

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تتميز بوجود تطور في الجوانب التقنية وأنظمة الترشح، حيث تم ربط أنظمة الترشيح من خلال شبكات، وتم توفير آلية للدفع الإلكتروني لرسوم الترشح.

ولفت لوتاه، في تصريحات صحفية أمس، على هامش زيارته للجنة دبي لانتخابات المجلس الوطني، إلى سهولة إجراءات الترشح والتسجيل وطريقة التوقيع والبيانات والأوراق المطلوبة للترشح، حيث استمع إلى شرح وافٍ من الموظفين المسؤولين عن استقبال أوراق الترشح، وذلك بحضور أحمد بن حميدان، نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة الانتخابات في دبي.

وقال لوتاه: «تواجدنا في مركز تسجيل المرشحين في دبي، ليكون ذلك بداية سلسلة من الزيارات الميدانية لمراكز ولجان الترشح في مختلف الإمارات، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والإجراءات».

وشهد اليوم الأول للترشح إقبالاً كبيراً في لجنة إمارة دبي، خاصة من فئتي الشباب والمرأة، اللذين سجلا حضوراً لافتاً منذ ساعات الصباح الأولى، حيث يعتبر الكثير من مقدمي أوراق ترشحهم، من الشباب سواء ذكوراً أو إناثاً، وتتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً.

وسجلت الساعة الثامنة صباح أمس، تواجد المواطنة لطيفة بنت سويدان، لتقديم أوراق ترشح والدها المحامي عبد المنعم بن سويدان، المتواجد حالياً خارج الدولة، ليكون أول مقدم أوراق ترشح لانتخابات المجلس عن إمارة دبي.

ثم سجل الشاعر أحمد الزرعوني، وتوالت عملية تقديم أوراق الترشح، التي شهدت تقديم حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورتين السابقتين، لأوراق ترشحه في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وشهد اليوم الأول للترشح في دبي عدم استكمال بعض المرشحين لأوراق ومستندات الترشح، وقام بعضهم بالعودة مرة أخرى بعد ساعات وتقدم بأوراق الترشح.

ووصف أسامة الشعفار، رجل أعمال، العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الشعب في الانتخابات المقبلة، بالعرس الديمقراطي، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة سهلت كل الأمور، ووفرت كل الإمكانات لضمان الترشح حالياً، والانتخاب لاحقاً، بطريقة بسيطة.

وفيما أشادت نوره سيف المهيري صاحبة الخبرات المتراكمة بقطاع التعليم برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني،

لفت أحمد الزرعوني، إلى أن إجراءات تقدمه للترشح لم تتجاوز 7 دقائق.

وقال أحمد بن حميدان، نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة الانتخابات في دبي، إن الهيئة الانتخابية في إمارة دبي تتجاوز 60 ألف مواطن ومواطنة، يحق لهم الترشح أو الانتخاب، ويتم إنجاز إجراءات التسجيل بكل سهولة في حالة اكتمال الأوراق المطلوبة.

وتوقع الحميدان، تزايد إقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان جيداً، وأن إجراءات تسجيل المرشح لا تتجاوز، منذ لحظة دخول المرشح وتدقيق الوثائق التي بحوزته، السبع دقائق.

ودعا رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المرشحين إلى المسارعة في إتمام إجراءات قيدهم ضمن قائمة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وعدم الانتظار حتى اليوم الأخير، تخوفاً من وجود نقص في الأوراق وحرمانهم من الترشح. وذكر أن بعض المرشحين الذين حضروا من الصباح الباكر، تبين أن لديهم نواقص، فغادروا اللجنة وعادوا بعد إحضارها وأتموا الإجراءات، لافتاً إلى ضرورة أن تكون شهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وإذا كان من المتقاعدين فعليه جلب رسالة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تفيد بذلك، وإذا كان من الموظفين فعليه إحضار إجازة رسمية من عمله. وذكر الحميدان، أن تواجد اللجنة مرتكز على تقديم كافة التسهيلات لإتمام عملية التسجيل وإنجاح العرس الديموقراطي.