قرقاش: تجربة تاريخية تقود لمجلس متوازن

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التجربة الإماراتية الانتخابية الرابعة، تاريخية وتقود إلى مجلس متوازن العضوية. وقال في تغريدة بـ«تويتر»: «بدأ نشاط انتخابات 2019 للمجلس الوطني الاتحادي بحضور كبير في المراكز، وشهد اليوم الأول 194 طلباً للترشيح، التجربة الإماراتية الانتخابية الرابعة تاريخية وتقودنا إلى مجلس متوازن العضوية، ترسيخ المسار الانتخابي منذ 2006 أثبت نجاحه، والإقبال الكبير على الترشيح مبشر».

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