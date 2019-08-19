الامارات | زوج يضرب زوجته وشقيقها لخلافات شخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يضرب زوجته وشقيقها لخلافات شخصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة عربية بتهمة الاعتداء على زوجته وشقيقها، إذ أقدم على ضربهما في منزله بعد مشاجرة حصلت بينه وبين شقيقها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما كان المتهم بمنزله وحضر شقيق زوجته للتفاهم معه بسبب خلافات شخصية نشبت بينه وبين زوجته لحلها، ولكن المتهم أقدم على ضرب زوجته أمام شقيقها ما جعل الأخير يندفع للدفاع عنها، ولكن المتهم ضربه واعتدى عليه، ما جعله يقدم هو وشقيقته بلاغاً بحق المتهم. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه كان جالساً في منزله وهما من قاما بالاعتداء عليه، مشيراً إلى أن شقيق زوجته اقتحم خصوصيته، وتهجم عليه وضربه في البداية داخل حرمة منزله وهو بدوره رد الاعتداء فقط.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 5 سبتمبر المقبل، لاستدعاء المجني عليهما وسماع شهادتهما ومواجهتهما بالمتهم وبأقواله.