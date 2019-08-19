الامارات | 10 ممرات لأصحاب الهمم على شواطئ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ممرات لأصحاب الهمم على شواطئ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية أبوظبي مشروعاً وفّر ست عجلات عائمة، أربع منها على شاطئ الكورنيش، واثنتان على شاطئ البطين، حيث تساعد هذه الأدوات أصحاب الهمم على الدخول لمياه الشاطئ، وتتيح لهم اللعب من خلال ألعاب مصممة لتتناسب مع احتياجاتهم، ويمكن من خلالها أن يتمتع أصحاب الهمم بمياه البحر، حيث توفر هذه العجلات العائمة متطلبات الأمن والسلامة لأصحاب الهمم، أثناء ممارستهم السباحة والتمتع بمياه الشاطئ. كما نفذت بلدية مركز المدينة 10 ممرات لأصحاب الهمم، في كل من شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين العام وشاطئ البطين للسيدات.

وقالت بلدية أبوظبي إن المشروع يعكس حرصها على دعم جميع شرائح المجتمع، وتوفير المرافق الحضارية والخدمات التي تتناسب مع متطلباتها، مؤكدة أن فئة أصحاب الهمم تعد فئة اجتماعية مهمة وتستحق كل الرعاية والاهتمام، ولذا تعمل البلدية على تنفيذ المشروعات التي تتناسب مع متطلباتهم، وتحقق لهم السعادة، ولاسيما في المرافق المجتمعية.

وأشارت إلى أن الممرات التي تم إنجازها، أخيراً، تعد جزءاً من مشروع متكامل يهدف إلى تزويد شواطئ أبوظبي بممرات لأصحاب المهم، تمكنهم من استخدام الشواطئ بكل يسر وسهولة.

وتم خلال نهاية العام الماضي، تنفيذ ممرين لأصحاب الهمم في شاطئ البطين العام وشاطئ السيدات، حيث أتاح الممران لأصحاب الهمم إمكانية بلوغ الشاطئ والاستمتاع بمياهه، وكذلك استخدام الكراسي المخصصة لهم لمزيد من المرح والترفيه.

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وأكدت بلدية مركز المدينة أنها أتمت، أخيراً، تنفيذ مشروع إنشاء ثمانية ممرات مخصصة لأصحاب الهمم على شاطئ الكورنيش في أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز المرافق التي من شأنها خدمة أصحاب الهمم وكبار السن.

وأشارت البلدية إلى أنه تمت إعادة تأهيل كامل لـ30 موقع ألعاب، منها تسع مناطق ألعاب على كورنيش أبوظبي، تتضمن أربع مناطق ألعاب تخدم أصحاب الهمم. وشملت أعمال التأهيل توريد وتركيب أحدث معدات الألعاب المشتركة لتخدم مختلف الفئات العمرية، خصوصاً أصحاب الهمم لتمكينهم من اللعب والترفيه بجانب أقرانهم، بالإضافة إلى معدات ألعاب خاصة تخدم فقط أصحاب الهمم، على سبيل المثال مستخدمو المقاعد المتحركة بمنطقة الألعاب في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي.

حافلات مجانية

أوضحت بلدية مركز مدينة أبوظبي أنها توفر خدمة التوصيل المجاني للجمهور في شاطئ الكورنيش، عبر الحافلات حيث تُمكّن زوار الكورنيش من الوصول إلى جميع المواقع من خلال إيقاف سياراتهم الخاصة بمواقف شاطئ الكورنيش المجانية، بالقرب من حديقة الخبيرة و«نايشن جاليريا»، واستخدام حافلة النقل المجانية.