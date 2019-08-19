الامارات | إصدار تراخيص البناء في دبي قبل تعيين المقاول اعتباراً من غد

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار تراخيص البناء في دبي قبل تعيين المقاول اعتباراً من غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت بلدية دبي تعميماً إلى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة، يفيد بأنه أصبح بالإمكان، اعتباراً من غدٍ، إصدار تراخيص البناء قبل تعيين المقاول. وقالت البلدية إنه انطلاقاً من حرصها على إسعاد المتعاملين، وتحسين بيئة العمل بقطاع البناء والتشييد في دبي، وفي إطار تنظيم أعمال البناء، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، فإنها أعلنت في التعميم، الذي أرسلته لمكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات العاملة في الإمارة، أنه سيكون، اعتباراً من تاريخ 20 أغسطس الجاري، إصدار رخصة البناء قبل تعيين مقاول المشروع وفق ضوابط.

وذكرت أن الضوابط تتمثل في أن يكون إصدار رخصة البناء مباشرة بعد اعتماد المعاملات، ودفع رسوم معاملة الترخيص، إضافة إلى عدم جواز مباشرة أي أعمال بناء في موقع المشروع إلا بعد تعيين المقاول، خلال فترة صلاحية الرخصة. ويبلغ عدد المقاولين المؤهلين لدى بلدية دبي نحو 6000 مقاول، بينما يبلغ عدد الاستشاريين نحو 500 استشاري.

وتعرّف لائحة شروط ومواصفات البناء، الصادرة عن البلدية، المقاول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف تنفيذ أعمال البناء، والمرخص له بمزاولة أنشطة مقاولات المباني في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية، في ما عرّفت رخصة البناء بأنها التصريح الصادر عن الجهة المختصة بإجازة أعمال البناء، المزمع تنفيذها على قطعة أرض محددة، وفقاً للمخططات والمواصفات والشروط المعتمدة. وشددت الشروط على عدم السماح بإقامة أي مبنى على أي قطعة أرض، إلا إذا كان مطابقاً للخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي، كما يتحدد وفق هذه الخريطة عدد الطوابق التي يتكون منها المبنى، ونوع الاستعمال المقرر له، وارتداداته الخارجية، ومواقف السيارات المطلوبة، ونسبة البناء.

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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد عام 2017 الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي، التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد، ويضطلع بدور مهم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع.

6000

مقاول مؤهل لدى بلدية دبي.