قرقاش: الإقبال الكبير على الترشيح لانتخابات "الوطني الاتحادي" مُبشّر

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التجربة الإماراتية الانتخابية الرابعة تاريخية، تقودنا إلى مجلس متوازن العضوية، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على الترشيح "مُبشّر".

ولفت معاليه في تغريدة على "تويتر" إلى أن "نشاط انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بدأ بحضور كبير في المراكز"، مشيراً معاليه، إلى أن اليوم الأول شهد 194 طلب ترشيح".

وأكد معاليه أن "التجربة الإماراتية الانتخابية الرابعة تاريخية، وتقودنا إلى مجلس متوازن العضوية، ترسيخ المسار الانتخابي منذ 2006 أثبت نجاحه، والإقبال الكبير على الترشيح مُبشّر".

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