رئيس وزراء الهند يزور الدولة الجمعة المقبل

يبدأ دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، يوم الجمعة المقبل زيارة للدولة.

ويبحث دولة ناريندرا مودي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، إضافة إلى التطورات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند للدولة، في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.