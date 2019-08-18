في اليوم الأول لتسجيل الطلبات.. 194 مرشحاً لانتخابات "الوطني الاتحادي"

بدأت اليوم على مستوى الإمارات، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، موزعة على 9 مراكز بكافة مناطق الدولة. وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 194 مرشحاً في جميع إمارات الدولة، من بينهم 67 إناث و127 ذكور، وسط حضور كبير من المرشحات لمراكز التسجيل، بينما تستمر عملية تسجيل المرشحين إلى يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

واستقبلت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الأول طلبات الترشح ضمن الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً في مراكز التسجيل، والتي تتوزع على جميع إمارات الدولة.

وبلغ عدد طلبات الترشح خلال اليوم الأول في إمارة أبوظبي 52 طلباً موزعين على أبوظبي والعين والظفرة، من بينهم 20 امرأة. وفي إمارة دبي 21 طلباً من بينهم 9 إناث، وإمارة الشارقة 47 طلباً من بينهم 15 إناث، وفي إمارة عجمان 7 طلبات، وإمارة أم القيوين 13 طلباً من بينهم 6 إناث، وإمارة رأس الخيمة 28 طلباً من بينهم 10 إناث، وإمارة الفجيرة 26 طلباً من بينهم 7 إناث.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس في 25 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في 3 سبتمبر المقبل.

وأشاد سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، بسهولة الإجراءات المتبعة والجهوزية العالية للجان الإمارات، كما أثنى سعادته خلال الجولة التي قام بها على عدد من مراكز تسجيل المرشحين في إمارة دبي والشارقة وعجمان، على الدور البارز الذي تقوم به الفرق المتخصصة في اللجنة الوطنية للانتخابات وفرق لجان الإمارات للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإعداد المميز للبرامج التوعوية والتثقيفية.

وأضاف أن إنجاح العملية الانتخابية هو تحدّ كبير لنا جميعاً وسنعبره بنجاح، مشدداً على أهمية مشاركة أبناء الدولة بالعملية الانتخابية سواء كان بالترشح أو بتشجيع أصحاب الكفاءات على الترشح، أو من خلال ممارسة عملية التصويت يوم الاقتراع لإيصال صوتهم الحقيقي، ودعم المرشحين المناسبين لتبوء موقع المسؤولية.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت في وقت سابق شروط الترشح للانتخابات المقبلة والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح، كما حددت اللجنة شروط الترشح من الموظفين العموميين، والعسكريين، وأعضاء السلطة القضائية.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، والتي تستمر ثلاثة أيام، وفي الأول من سبتمبر المقبل تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

ومن جانبه، أعرب سعادة سيف علي القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال جولة تفقدية في اليوم الأول لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عن سعادته بحجم الإقبال الكبير الذي شهدته عملية تسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي في مقارها الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، حيث شهد اليوم الأول لتسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي 52 مرشحاً من بينهم 20 إناث.

Advertisements

وأكد القبيسي، أن إجراءات تسجيل المرشحين في لجنة إمارة أبوظبي تسير بانتظام وفقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن وقت التسجيل منذ وصول المرشح للاستقبال حتى اكتمال الإجراءات لم يتجاوز 5 دقائق، وهو ما يشير إلى سير عملية تسجيل المرشحين بكل دقة وسهولة.

وقال القبيسي، إن لجنة إمارة أبوظبي حرصت منذ البداية على توفير أنظمة تقنية متطورة لتسهل من عملية التسجيل، بالإضافة لتخصيص كادر وظيفي مؤهل لتلبية متطلبات نجاح عملية تسجيل المرشحين، وقد خصصت لجنة إمارة أبوظبي مكتباً لاستخراج شهادة الحالة الجنائية للمتقدمين الذين لم يستخرجوها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتجهيز المقرات الثلاث بكافة التجهيزات الخدمية واللوجستية التي يحتاجها المرشحون.

وأشاد القبيسي بما قامت به اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذا العام من جهود لتكثيف حملاتها التوعوية والإرشادية لأعضاء الهيئة الانتخابية من الراغبين بالترشح، من خلال الدورات والورش التدريبية مروراً بتكثيف نشر التعليمات التنفيذية وواجبات المرشح وكيفية التسجيل والشروط الواجبة لعملية التسجيل في مختلف وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما ساعد في إتمام ما يزيد على 98% من المرشحين لإجراءات تسجيلهم في اليوم الأول بكل دقة وسهولة، مصطحبين معهم كافة الوثائق المطلوبة، لافتاً إلى أن أكثر من 80 % من المرشحين جهزوا أوراقهم الانتخابية بشكل مسبق.

ودعا القبيسي المواطنين الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية المبادرة للحضور والتسجيل خلال الأيام المقبلة.

وبدوره قال سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إن عملية تسجيل المرشحين في يومها الأول شهدت إقبالاً كبيراً، حيث توافد 26 مواطناً ومواطنة من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح على مراكز التسجيل، من بينهم 6 نساء، وأكملوا إجراءات التسجيل في وقت قياسيي وسهولة ويسر، مشيداً بدور اللجنة الوطنية للانتخابات في تعزيز الوعي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية عبر كافة الوسائل.

ومن جانبه، قال سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إن اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية شهد إقبالاً كبيراً، مشيراً إلى أن عملية تسجيل المرشحين لم تواجه أي صعوبات أو مشاكل نظراً للجاهزية العالية من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

ودعا الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى التوجه لمركز تسجيل المرشحين، واستيفاء المتطلبات اللازمة خلال الأيام المقرر لعملية التسجيل والممتدة إلى 22 أغسطس الجاري.

ومن جانب أخر، عبّر عدد من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عقب تقديم طلبات الترشح الخاصة بهم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن سعادتهم بهذا العرس الانتخابي الوطني الذي تشهده الدولة، مؤكدين على أن التنظيم المتميز والاحترافية في تسجيل المرشحين يسهم في إنهاء عملية التسجيل في وقت قياسي، والذي أعطى عملية تسجيل المرشحين زخماً كبيراً يتسم بالدقة والسرعة.

كما عبر عدد من المرشحات عن فخرهن بخوض غمار المنافسة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأعربن عن شكرهن وتقديرهن لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لما يوليه من دعم واهتمام بالمرأة الإماراتية، مشيرات إلى أن قرار سموه بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % يسهم في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ويمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية.