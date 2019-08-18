"الاتحاد للطيران" الأولى "أوسطياً" في دقة مواعيد الرحلات

نالت "الاتحاد للطيران" المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث دقة مواعيد الرحلات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ معدل وصول الرحلات في الموعد نسبة 83.5 في المئة.

وأظهرت الأرقام والإحصائيات الجديدة الصادرة عن مؤسسة "OAG" المتخصصة في بيانات ومعلومات الطيران، أن "الاتحاد للطيران" هي شركة الطيران الوحيدة على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي زاد متوسط دقة المواعيد على نسبة 80 في المئة خلال تلك الفترة.

كما أظهرت البيانات أن "الاتحاد للطيران" جاءت في المرتبة الرابعة والعشرين من حيث دقة مواعيد الرحلات على المستوى العالمي خلال يوليو، وهو الشهر الذي يشهد ذروة السفر خلال فصل الصيف في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال جون رايت، نائب الرئيس لشؤون المطارات العالمية وعمليات شبكة الوجهات في "الاتحاد للطيران"، إن "الناقلة تقدم خدمات عالية الجودة، وتمثل الموثوقية ودقة المواعيد أحد المحاور الرئيسية، لما نقدمه من منتجات وخدمات.. وسنواصل السعي نحو الوصول إلى التفوق سواء في الأجواء أو الخدمات الأرضية، ويأتي هذا الإنجاز كدليل دامغ على أن الجهود التي نبذلها تأتي ثمارها وتصب في صالح ضيوفنا الكرام".

وجاءت أربع شركات في الشرق الأوسط ضمن قائمة "OAG" لأفضل خمسين شركة من حيث دقة مواعيد الرحلات وخلال شهر يوليو، ارتفع مستوى أداء "الاتحاد للطيران" بمعدل 10 نقاط عن المتوسط العام للمنطقة، وأربعة في المئة عن أعلى شركة تلتها على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن التعريف العالمي المعتمد لدقة مواعيد الوصول والمغادرة، يتراوح ضمن 15 دقيقة من المواعيد المجدولة المعلن عنها.