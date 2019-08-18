"البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة" يطلق منصة إلكترونية لتعزيز مهارات المستقبل

أطلق "البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة" منصته الإلكترونية الرسمية لنشر وتعزيز مهارات المستقبل، بهدف تمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتعرف على المهارات المستقبلية، ومن ثم تنميتها دعماً لمبدأ التعلم مدى الحياة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حملة (مهارتي 12x12).

وتتضمن المنصة الإلكترونية أداة تفاعلية مبتكرة لكافة أفراد المجتمع لاكتشاف أفضل المهارات التي يمتلكونها من ضمن الـ12 مهارة التي تم تحديدها في استراتيجية المهارات المتقدمة، من أجل دعمهم في إيجاد فرص لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من خوض مجالات يستطيعون التميز فيها.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: "نسعى بشكل دائم إلى توفير سبل جديدة وأدوات مبتكرة تسهم في تعزيز ثقافة اكتساب مهارات المستقبل في المجتمع، وجعل مبدأ التعلم مدى الحياة نهجاً مستمراً في حياة كل فرد. وتطمح هذه الجهود إلى تحقيق الاستدامة لآليات تأهيل كوادرنا البشرية وكفاءاتنا الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة التي تضع الإنسان محوراً رئيسياً لها، ويرفد سوق العمل في كلا القطاعين العام والخاص بالسواعد المتمكنة من ترجمة أهداف رؤية الإمارات 2030".

وأضاف معاليه، أن "المنصة تعد خطوة في رحلة ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة واستشراف المستقبل، وتعد منصة متاحة لكل من يعيش في دولة الإمارات لتمهيد الطريق أمامهم لمعرفة قدراتهم ورسم مسارات التطور على المستوى الشخصي والمهني في مختلف مجالات الحياة".

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ويمكن لكل أفراد المجتمع زيارة المنصة الإلكترونية (skills.gov.ae) والتعرف على أهداف وتفاصيل البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، وخوض التقييم الشخصي، وقراءة السيناريوهات والأسئلة التي يطرحها التقييم، لتحديد ما هي أقوى مهارة لديهم من الـ12 مهارة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية، وبذلك تمثل المنصة أولى خطوة الفرد للتعرف على مهاراته ووضع خطة لتنمية قدراته وذاته بما يتماشى مع خططه الشخصية والمهنية.

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وقد تم تجربة أداة تقييم واستكشاف المهارات على عينة مختارة من الأفراد والمسؤولين في مختلف القطاعات، وتم عرضها خلال العديد من المنتديات والمؤتمرات داخل وخارج الدولة، وبعد سلسلة من التحديثات أصبحت الأداة جاهزة ضمن المنصة الإلكترونية الرسمية للبرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.

كما تحتوي المنصة أيضاً على معلومات عن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة ومبادراتها المتنوعة، ويمكن عبر المنصة متابعة التغطية الخاصة بالزيارات وورش العمل التي يعقدها البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة ضمن مبادرة مكعب المهارات.

وتتضمن المنصة أيضاً معلومات التواصل، حيث تعتبر المنصة حلقة تواصل مع المجتمع وتزويدهم بأحدث الأخبار والأنشطة المتعلقة بالبرنامج، وذلك بهدف توعية وإلهام أفراد المجتمع لتعزيز مهارات المستقبل والوصول إلى أحدث الأخبار.

وتركز حملة "مهارتي 12x12" التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، والمنبثقة عن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، على 12 مهارة مختلفة تواكب متغيرات المستقبل لضمان استمرارية تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية لدولة الإمارات، حيث يتم وعلى مدار عام كامل تخصيص كل شهر لتعلم واكتساب وتطوير مهارة محددة، وقد تم اختيار مهارة "تطوير الذات" أولى المهارات التي يتم التركيز عليها خلال شهر يونيو، متبوعة بالمهارات المالية لشهر يوليو، ومهارة "التكيف" للشهر الجاري.

وتنقسم المهارات الـ 12 إلى ثلاث فئات رئيسية هي المهارات الأساسية والكفاءات والسمات الشخصية، بالإضافة إلى فئة رابعة تشمل المهارات التخصصية وهي المعنية بالعديد من قطاعات المستقبل.