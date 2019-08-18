لجنة أم القيوين لانتخابات "الوطني الاتحادي" تتلقى أوراق 12 مرشحاً في اليوم الأول

بدأت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي اليوم، في تلقي أوراق ترشيح أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 في اليوم الأول، حيث بلغ عددهم في اليوم الأول 12 مرشحاً بواقع 6 رجال و6 نساء.

وقال سعادة المستشار راشد جمعة آل علي رئيس لجنة إمارة أم القيوين، إن اللجنة فتحت أبوابها في الوقت المحدد، وأغلقت باب قبول الطلبات في الوقت المحدد، وأنها تلقت أوراق المرشحين الذين تقدموا إليها بعد استيفائهم الشروط والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن دور اللجنة يكمن في استلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في المرشح، والتي تتضمن ضرورة وجود الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.

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كما يجب على الموظف العام (الاتحادي والمحلي)، الراغب بالتقدم بطلب للترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 03/09/2019م وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات 05/10/2019م. وفي ما يتعلق بذوي الصفة العسكرية، فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 03/09/2019م وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات.

وأما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وفي ما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

ويستمر تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي حتى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس 2019.