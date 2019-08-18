وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسحب تشغيلة من دواء إمساك

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً بسحب تشغيلة واحدة من مستحضر دوائي يستخدم كدواء ملين لعلاج حالات الإمساك للبالغين، بعدما تبيّن وجود خطأ على الملصق الخارجي، إذ يحتوي على عبارة "للأطفال" بدلاً من "للبالغين"، ما يتسبب في استخدام جرعة البالغين للأطفال والذي يؤدي إلى إعطاء جرعة مضاعفة للطفل قد تتسبب في حدوث آثار جانبية.

وطلبت الوزارة في التعميم من المورد سحب تشغيلة 0093 من المستحضر الدوائي (Laxocodyl suppositories10mg) الذي تنتجه "شركة الخليج للصناعات الدوائية" (جلفار) على شكل تحاميل، من القطاعين العام والخاص، وطلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدامها إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفها وإعادتها للمورّد، علماً بأن الدواء مسجّل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما ناشدت الوزارة أفراد المجتمع عدم استخدام التشغيلة المذكورة من المنتج والتخلص منها، مع ضرورة مراجعة الطبيب أو ممارس الرعاية الصحية (الصيدلي) لوصف بدائل أخرى أو استخدام تشغيلات أخرى من المنتج.

‎وأوضحت الوزارة بأن التعميم الموجه إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، جاء بناء على القانون الاتحادي رقـم 4 لسنة 1983م، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وعلى القرار الوزاري رقـم 366 لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.

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وتؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تراقب المصانع الدوائية المحلية، وفي حال التنبيه عن أي تحذير يتعلق بالأدوية، تقوم على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

ووجهت تعليمات إلى الموردين وممارسي الرعاية الصحية والصيادلة وأفراد المجتمع بالتواصل مع الوزارة في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام منتجات دوائية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الابلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR، كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتواظب وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إصدار التعاميم في إطار حرصها على حماية المجتمع من الآثار الجانبية للأدوية والمستحضرات المغشوشة والتزييف الدوائي، وفق استراتيجيتها الهادفة لتوفير خدمات صحية شاملة ومبتكرة وتحقيق الجودة الدوائية والعلاجية، بالإضافة لخدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي في الدولة.